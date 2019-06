Bünde (WB). Die Polizei musste auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Herforder Straße in Bünde die Scheibe eines Autos einschlagen und ein 14 Monate altes Mädchen aus dem Inneren befreien.

Dazu kam es laut Mitteilung der Polizei am Mittwoch um 14.10 Uhr, als eine Frau aus Hiddenhausen ihre 14 Monate alte Enkelin in ihr geparktes Auto setzte. Die 53-Jährige gab dem Kind ihren Autoschlüssel zum Spielen und räumte anschließend Einkäufe in den Kofferraum.

Nachdem sie die Heckklappe geschlossen hatte, bemerkte sie, dass alle Türen des weißen BMW verschlossen waren. Die Frau alarmierte die Polizei. Die Beamten schlugen ein Seitenfenster des Wagens ein und konnten so das Kind befreien. Im Auto war es bereits bedrohlich heiß geworden. Daher brachte ein Rettungswagen das Kleinkind zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Kinder und Tiere bei sommerlichen Temperaturen keinesfalls im Auto gelassen werden dürfen. Kommt es dennoch zu einer akuten Notsituation, ist schnelles Handeln dringend erforderlich. Die Innentemperaturen eines PKW können schnell doppelt so hoch sein wie die Außentemperatur.