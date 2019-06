Mit rockiger Livemusik und einer Message, die berührt, Kinderprogrammen für unterschiedliche Altersgruppen, Imbiss und Getränken wird ein Programm für die gesamte Familie geboten.

WLan-Umfrage geplant

»Ohne geht nicht«, so lautet das Thema am 23. Juni. »Wir alle kennen das, jeder von uns hat sich an Dinge gewöhnt, auf die wir nicht verzichten können oder möchten«, sagt Bernd Ehle, Pastor der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde Bünde und Referent des Tages. So sei ein Leben ohne Handy heute zum Beispiel gerade für die junge Generation nicht mehr vorstellbar. Und auch für die Veranstaltung will man die neue Technik nutzen.

Geplant ist eine WLan-Umfrage, bei der sich die Besucher direkt mit ihrem Smartphone zuschalten können, um die Dinge zu ermitteln, die unbedingt zum Leben wichtig sind. Das werde sicher spannend, so Ehle, denn schließlich würde jeder eigene Lebenserfahrungen mitbringen.

Rödinghauser Band spielt

Wichtig ist den Veranstaltern aber auch die Musik. Für den richtigen Sound will die Band der Gemeinde der Christen aus Rödinghausen sorgen. Wer möchte, kann auch ein Gebet für sich in Anspruch nehmen. An der Vorbereitung des Events sind Mitarbeiter aus fünf Gemeinden beteiligt: der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde Bünde, der Gemeinde der Christen Rödinghausen, der Freien evangelischen Gemeinde Bünde, der Stadtmission Bünde und der Evangelisch Freien Gemeinde Kirchlengern.

Die Veranstaltung findet von 11 bis etwa 12.30 Uhr im Forum der Erich-Kästner-Gesamtschule Bünde-Ennigloh, Ravensberger Straße 31 statt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, auf umliegende Parkmöglichkeiten auszuweichen.