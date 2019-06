Am liebsten würde Eduard Honstein die drei Linden auf seinem Grundstück fällen lassen. Immerhin darf der 38-Jährige nun die Kronen der Bäume stutzen. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Hätte er eine Fällerlaubnis bekommen, hätte er sogar sechs neue Bäume gepflanzt. »Auf meinen Grundstück oder sonst wo.«

Der 38-Jährige hat schon mehrere Gutachter bezahlt, die sich die Linden angesehen haben. »Drei Baumpfleger und ein juristischer Sachverständiger waren hier. Einig waren sich alle, dass zumindest die Baumkronen stark zurückgeschnitten werden müssen.« Aber im Rathaus habe man sich bis jetzt quer gestellt. »Hier in der Nähe sind zwei Bushaltestellen. Täglich gehen Schüler unter den Linden lang. Was ist, wenn da mal was passiert?«, fragt Honstein.

Tochter von Ast leicht verletzt

Eduard Honstein zeigt auf die Stelle, an der 2018 ein Ast abbrach und seine Tochter am Bein erwischte. Foto: Daniel Salmon Eduard Honstein zeigt auf die Stelle, an der 2018 ein Ast abbrach und seine Tochter am Bein erwischte. Foto: Daniel Salmon

2017 hatte er das Grundstück an der Theodor-Heuss-Straße gekauft. »Der Bauträger hatte mir versprochen, dass die Linden auf jeden Fall gefällt werden dürfen«, erinnert er sich. Kurz vor Baustart stellte Honstein einen Antrag auf Fällung bei der Stadt. »Der wurde damals abgelehnt. Es hieß, die Linden dürften wegen ihres Alters, ihrer Höhe und ihres Umfangs nicht abgeholzt werden.« Der Häuslebauer akzeptierte, zog 2018 mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in den Neubau.

Kurz darauf dann der Schock: Als Honsteins Tochter vor dem Haus spielte, brach ein Ast der mittleren Linde ab, krachte aus zehn Metern Höhe in die Tiefe – und traf das Mädchen. Der Ast war so dick wie mein Handgelenk. Er erwischte meine Tochter zu Glück nur am Bein. Sie kam mit Schürfwunden davon.«

Fünf von sieben Wurzeln sind hin

Das Wurzelwerk der Linden ist zu großen Teilen beschädigt. Ein Gutachter hat die schadhaften Stellen mit Farbe markiert. Foto: Daniel Salmon Das Wurzelwerk der Linden ist zu großen Teilen beschädigt. Ein Gutachter hat die schadhaften Stellen mit Farbe markiert. Foto: Daniel Salmon

Honstein fiel auf, dass die drei Bäume krank sein könnten. »Ich habe ein Foto von dem Ast an die Stadt geschickt. Dort meinte man, das wäre Totholz: Der Baum wäre bei den Bauarbeiten vom Kran beschädigt worden. Aber der Ast war grün. Und der Kran war zu diesem Zeitpunkt seit sechs Monaten weg. Der Ast hat bestimmt nicht seit sechs Monaten da oben gelegen«, sagt der Bünder. Seither brechen immer wieder Äste und Zweige ab. In der Folge bestellte er die Gutachter ein: »Und alle sagten, die Bäume sind krank.«

Bevor Honstein das Grundstück kaufte, stand an gleicher Stelle ein Gebäude. Beim Abriss war ein Großteil der Wurzeln beschädigt worden. Ein Sachverständiger markierte die schadhaften Stellen mit Neon-Farbe. Vor einem Baum leuchtet der Boden seither grellgelb. »Hier sind fünf von sieben Wurzelsträngen auf meinen Grundstück kaputt!« Das letzte Gutachten – es stammt aus diesem Monat – bescheinigt allen drei Bäumen nur noch eine recht überschaubare Lebensdauer. Die Stand- und Bruchsicherheit sei nur durch einen massiven Rückschnitt der Kronen zu gewährleisten. »Wenn irgendwas passiert, interessiert das scheinbar keinen«, moniert der Familienvater.

Teilerfolg nach Gutachten

Diese Zeitung hakte bei der Stadtverwaltung in der Sache nach und erhielt Antwort. Aus dem Rathaus teilte man mit, dass es sich bei den Linden laut Baumschutzsatzung um geschützte Bäume handele, da sie Stammumfänge zwischen 220 und 250 Zentimetern aufweisen würden. Daher seien bei den Arbeiten auf dem Gelände auch Schutzmaßnahmen für die Linden gefordert worden.

Weiter geht eine Sprecherin auf die von Honstein eingereichten Expertisen ein: »Die Gutachter kamen zu dem Ergebnis, dass die Bäume durch die Baumaßnahmen geschädigt wurden und in ihrer Vitalität eingeschränkt sind, aber dennoch durchaus erhaltenswert, bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 15 bis 20 Jahren. Zur Wiederherstellung der Stand- und Bruchsicherheit sind Schnittmaßnahmen von einem Fachbetrieb durchzuführen.«

Konkret: Honstein darf endlich die Kronen der Bäume stutzen lassen. »Das ist schon mal gut, dass wir die schneiden dürfen. Aber ich denke keinesfalls, dass die Bäume so lange standfest sind, wie die Stadt schreibt. Ich werde die Linden genau im Auge behalten«, sagt der 38-Jährige.