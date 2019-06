Von Karl-Hendrik Tittel

Bünde (BZ). Wenn die Schatten länger werden in der Elsestadt, dann leert sich die Fußgängerzone zumeist recht flott. Nicht so beim Bünder Midsommar-Nacht-Shopping, wo es jenseits der gewohnten Öffnungszeiten richtig voll in der Innenstadt wurde.

Nach einem Jahr Pause feierte die lange Bünder Einkaufsnacht ihr Comeback, diesmal mit einem nordischen Motto, das bereits in 2011 sehr gut ankam. So wurde an der Else ein weiteres Mal die Sommersonnenwende gefeiert – mit Musik, Kleinkunst, nordischen Spezialitäten, Aktionen der Einzelhändler und Shopping in Überlänge.

Nächste Einkaufsnacht ist geplant

Allerdings hatten die Geschäfte erstmals bei einem Bünder Latenight-Shopping nicht bis Mitternacht, sondern nur bis 22 Uhr geöffnet. Warum eigentlich? »Wir haben die Erfahrung gemacht, dass von den Kunden der Zeitraum von 18 bis 22 Uhr am besten angenommen wird und dementsprechend das Programm ausgerichtet«, erklärte Georg Kruthoff, Geschäftsführer der Handel Bünde GbR, die die Veranstaltung gemeinsam mit dem Stadtmarketing organisierte. Und auch schon die nächste lange Einkaufsnacht ist geplant und soll am 6. Dezember stattfinden.

Vertreter der Hndel Bünde GbR trugen die Bünder Midsommar-Stange durch die Fußgängerzone. Foto: Karl-Hendrik Tittel Vertreter der Hndel Bünde GbR trugen die Bünder Midsommar-Stange durch die Fußgängerzone. Foto: Karl-Hendrik Tittel

Ganz nach skandinavischem Vorbild trugen Vertreter der Handel Bünde GbR zum Auftakt am Freitagabend die Bünder Midsommar-Stange durch die Fußgängerzone – begleitet von der Marchingband Sunshine Coconuts sowie spontanem Mitklatschen der Zuschauer. Als die geschmückte Stange auf dem Museumsplatz stand, startete das Rahmenprogramm an mehreren Stellen. Oldies gab’s in der Fußgängerzone vom Duo Tradewind zu hören sowie einen hervorragend dargebrachten Musikmix mit Rockschwerpunkt von den Streetkings auf dem Tönnies-Wellensiek-Platz. Viel Applaus erhielt auch das Duo Agil, das mit klassischem Straßentheater auf dem Museumsplatz auftrat. »Das ist so wunderbar altmodisch und ohne technischen Schnickschnack«, zeigte sich eine Besucherin begeistert.

Landestypische Spezialitäten

In der Innenstadt war inzwischen ordentlich was los. Beliebter Anlaufpunkt war der Stand der finnischen Schule Bielefeld, deren Vertreter landestypische Spezialitäten wie Pulla, Piroggen oder einen Kartoffelsalat mit Heringsstücken anboten, der schon recht bald ausverkauft war. Auch die Getränke, wie die Biermarken Lapin Kulta und Karhu, waren allesamt finnische Originalprodukte. »Der Natur zuliebe benutzen wir nur kompostierbare Becher aus Maisstärke einer finnischen Firma«, betonte Päivi Heipmann.

Kleinkünstler sorgten unentwegt für Unterhaltung in der Fußgängerzone, und die teilnehmenden Einzelhändler hatten individuelle Aktionen vorbereitet. »Die Veranstaltung ist super, ich kann hier ganz in Ruhe bummeln«, sagte Sarah-Vanessa Lamkemeier.