Auch an der Eschenbrücke in Bünde nahmen Mitarbeiter des Kreisumweltamtes Wasserproben. Foto: Kreis Herford

Von Daniel Salmon

Bünde (WB).Da werden schlimme Erinnerungen wach: Nach 2015 ist am vergangenen Wochenende erneut eine größere Menge Gülle in den Allerbach in Bündes Nachbarstadt Melle geflossen und in den Violenbach und die Else gelangt. Die Folge damals war ein massives Fischsterben.

Laut Informationen aus dem Umweltamtes des Kreises Herford scheint sich der Schaden dieses Mal in Grenzen zu halten. Allerdings appelliert die Behörde: »Vorsorglich sollen Menschen, insbesondere Kinder, nicht ins Gewässer, und Haustiere sollten nicht daraus trinken.«

Nach Angaben der Osnabrücker Kreispolizei war die Gülle bei Reparaturarbeiten an einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Westendorfer Straße in Melle-Gerden ausgetreten – vermutlich zwischen vergangenem Freitagmorgen und Samstagabend. Erst samstagabends war die Verschmutzung entdeckt worden, wie Polizeisprecherin Anke Hamker auf Anfrage bestätigte. »Im Violenbach wurde einzelne tote Fische gesichtet«, so die Beamtin. Wie viel Gülle genau in das Gewässer geflossen ist, sei derzeit unklar.

Bachzulauf abgedichtet

Umgehend sei der Landkreis Osnabrück von dem Vorfall unterrichtet worden. Die Meller Feuerwehr dichtete einen Zulauf des Violenbachs ab, um ein weiteres Eindringen von Gülle zu verhindern. Laut der Polizeisprecherin seien Ermittlungen gegen den Landwirt wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet worden. Auch die zuständige Wasserbehörde habe sich eingeschaltet.

Ebenfalls am Samstagabend wurde der Kreis Herford über die Situation informiert. Mitarbeiter des Umweltamtes nahmen Wasserproben. Die Auswertungen liegen seit Montag vor: »Die Ergebnisse der ersten Wasserproben aus der Else in Bruchmühlen und in Bünde sind zwar auffällig, aber nicht im kritischen Bereich. Bisher wurde auch kein Fischsterben beobachtet«, teilt der Kreis mit. In den kommenden Tagen soll weiterhin täglich der Sauerstoff- und Stickstoffgehalt der Else gemessen werden.

Sehr geringer Sauerstoffgehalt

Die Analyse der bereits am Sonntag genommenen Proben am Allerbach hätten auf niedersächsischer Seite einen sehr geringen Sauerstoffgehalt ergeben. »Das ist typisch, wenn Gülleflüssigkeit in Gewässer fließt – die Gülle entzieht dem Wasser den Sauerstoff, was dann häufig zu massenhaften Fischsterben führt«, heißt es dazu aus dem Kreishaus. Die am Montag im Osnabrücker Teil der Else vorgenommenen Messungen hätten zwar deutlich gezeigt, dass Gülle durchs Gewässer geflossen sei, der Sauerstoffgehalt bewege sich aber noch nicht in einem kritischen Bereich. Ungeklärt sei derzeit noch, ob es im Violenbach und der Else zu möglichen Ablagerungen gekommen ist – das sollen weitere Untersuchungen ergeben.

Angler kontrollieren Else

Auch die Bünder Angelvereine wurden alarmiert. »Direkt am Samstagabend. Die Kommunikationskette hat besser funktioniert als 2015«, sagt Mario Kalakanis, Vorsitzender des Bünder Angelvereins von 1925. Derzeit würden die Angler regelmäßig zu Kontrollen an die Else ausrücken. Bisher sei alles im grünen Bereich. Auf Bünder Gebiet seien bis Montagmittag keine toten Fische oder Verschmutzungen entdeckt worden. »Laut Auskunft aus Osnabrück sei die jetzt ausgelaufene Menge nicht mit dem vergleichbar, was im Mai 2015 in die Else gelangte«, so Kalakanis.

Damals waren mehr als 100 Tonnen Gülle in den Violenbach und in die Else gelangt – mit dramatischen Folgen. Ausgetreten war die Flüssigkeit seinerzeit aus einer Meller Biogasanlage. Die Angelvereine hatten den Betreiber in der Folge vor dem Osnabrücker Landgericht auf Schadensersatz verklagt. Der nächste Prozesstag ist am 2. Juli.

»Wir haben dieses Mal scheinbar wirklich riesiges Glück gehabt«, sagt Kalakanis. Vor vier Jahren hatte man das verschmutzte Wasser der Else an den zwei Bünder Stauwehren noch umleiten und den Schaden zumindest etwas eindämmen können. »Aber die Wehre sind jetzt defekt. Dieses Mal hätte man die Gülle nicht stoppen können«, so der Vereinsvorsitzende.