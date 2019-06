Geplant war, dass das Atlantis in dieses Gebäude an der Haßkampstraße zieht. Nun sind die Pläne vom Tisch. Foto: Daniel Salmon

Von Hilko Raske

Bünde (WB). Eigentlich schien alles in trockenen Tüchern: Das Kinder- und Jugendzentrum Atlantis sollte ins Gebäude Haßkampstraße 55 umziehen. Für diesen Standortwechsel hatte sich bereits vor zwei Jahren der zuständige Jugendhilfeausschuss ausgesprochen. Daraus wird aber wahrscheinlich nichts.

Grund ist die zu erwartende Geräuschentwicklung. Ein Dekra-Sachverständiger hat die geplante Nutzung in einem Schreiben, das nun der Stadtverwaltung vorliegt, aus schalltechnischer Sicht als äußerst kritisch eingestuft. Als Reaktion darauf empfiehlt die Verwaltung deshalb, die Umbauplanung für das Gebäude Haßkampstraße 55 nicht weiter zu verfolgen. Stattdessen sollen weitere Standortalternativen geprüft werden. Mit einem entsprechenden Beschlussvorschlag muss sich der Jugendhilfeausschuss in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 3. Juli, auseinandersetzen.

Nachbarn äußerten Bedenken

Über die neue Entwicklung informierte am Montag Günther Berg, Erster Beigeordneter der Stadt Bünde. »Es ist schade, dass wir nun die Reißleine ziehen müssen«, sagte Berg. Der jetzige Standort des Kinder- und Jugendzentrums (Auf’m Rott 8) sei alles andere als ideal. Hinzu komme, dass das Außengelände für Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen kaum nutzbar sei und man nur eingeschränkt von einer Barrierefreiheit sprechen könne. Da aus der Nachbarschaft am geplanten neuen Standort Bedenken hinsichtlich einer möglichen Lärmbelästigung geäußert worden seien (diese Zeitung berichtete exklusiv) , habe man frühzeitig die Dekra mit einer schalltechnischen Bewertung der geplanten Nutzung als Jugendzentrum beauftragt, so Berg. Das sei aus Sicht der Verwaltung auch deshalb wichtig, weil man sich vor einer möglichen Fehlinvestition schützen wolle.

Kein Alternativ-Standort in Sicht

Das pädagogische Konzept für den neuen Standort habe vorgesehen, dass das Außengelände weitaus intensiver genutzt werde. So sollte es verschiedene Sport- und Spielangebote geben. Mit Blick auf die Einschätzung des Dekra-Sachverständigen müsste das Nutzungskonzept für den Außenbereich stark eingeschränkt werden. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, vom Standort Haßkampstraße Abstand zu nehmen. »Das ist sehr bedauerlich, den das Kinder- und Jugendzentrum hätte die umfassenden Bildungs- und Betreuungsangebote in Bünde-Mitte komplett gemacht.« Welcher neuer Standort sich anbieten würde, könne er derzeit nicht sagen, so Berg. Es sollte aber ein Gebäude im innerstädtischen Bereich sein. Sinn mache dabei stets die Nähe zu bestehenden schulischen Einrichtungen.

Kita-Pläne nicht betroffen

Keine Auswirkungen habe die schalltechnische Untersuchung der Dekra auf die geplante Erweiterung der angrenzenden AWO-Kita, betonte der Erste Beigeordnete. Lärm aus einer Kindertagesstätte müssten Nachbarn hinnehmen.

»Die Verwaltung wird nun das Gespräch mit der AWO suchen, um in Erfahrung zu bringen, ob sie nicht das komplette Gebäude Haßkampstraße 55 übernehmen möchte.« Denkbar seien hier zwei Kita-Gruppen. Darüber hinaus bestehe aber auch die Möglichkeit, dass ein anderer Träger an diesem Standort eine Kindertagesstätte einrichte, sagte Berg.

Kommentar

Fünf Jahre liegt es inzwischen zurück, dass die Stadtverwaltung anregte, für das Kinder- und Jugendzentrum Atlantis einen neuen Standort zu finden. Mit dem Gebäude Haßkampstraße 55 schien man die ideale Lösung gefunden zu haben: Umgeben von Kita und schulischen Einrichtungen hätte man Jugendliche hier praktisch direkt erreichen können. Daraus wird nun vorerst nichts. Zwar muss der Jugendhilfeausschuss noch über den Beschlussvorschlag der Verwaltung abstimmen. Aber schon jetzt ist absehbar, dass der neue Standort mit einem Außenangebot, das diese Bezeichnung kaum noch verdient, wenig Sinn macht. Bleibt nur die Frage, was sich als alternativer Standort anbieten würde. Die sind, und das dürfte allen Beteiligten klar sein, in Bünde rar gesät.