Bünde/Rödinghausen (WB/bo). Nach dem Gülleunfall vom vergangenen Samstag im Landkreis Osnabrück sind am Dienstag erneut Wasserproben aus der Else entnommen worden. »Die Ergebnisse der zweiten Wasserproben aus der Else in Rödinghausen-Bruchmühlen und in Bünde sind nach wie vor auffällig, aber nicht im kritischen Bereich. Auch heute wurde kein Fischsterben beobachtet, es liegen auch keine Meldungen über vermehrte Fischkadaver in der Else vor«, informiert Petra Scholz, Pressesprecherin des Kreises Herford. Das Gewässer an beiden Messstellen habe am Dienstagmorgen zudem deutlich klarer gewirkt. »Bei den Messungen am Montag war das Wasser trüber«, so Scholz.

Der Sauerstoffgehalt sei niedriger als üblich, aber nicht im bedenklichen Bereich. »Die Hitze wirkt sich allerdings auch nicht positiv auf den Sauerstoffgehalt aus«, sagte Claudia Hopfinger, technische Angestellte beim Kreis Herford. Auch tote Fische hätten sie keine mehr gesehen. Die Ausmaße seien jedenfalls nicht vergleichbar mit dem Schaden, den der Gülleunfall vor vier Jahren angerichtet habe.

Gülle hat sich zunehmend verdünnt

Mittlerweile sei so gut wie sicher, dass die Gülle bereits durch die Else geflossen sei und sich dabei zunehmend verdünnt habe, sagt Scholz. Das schließe die Untere Wasserbehörde des Kreises aus den untersuchten Sauerstoff- und Stickstoffgehalten der Wasserproben. In der Else in Rödinghausen-Bruchmühlen habe sich beispielsweise der Stickstoffgehalt im Vergleich zu den Werten am Montag bereits halbiert, auch in Bünde sei der Wert niedriger. Noch immer rät der Kreis Herford, die Else zu meiden. Menschen, insbesondere Kinder, sollten nicht ins Gewässer gehen und Haustiere nicht aus der Else trinken. Weil es sehr heiß ist und es länger nicht geregnet hat, dauert der Prozess der Gülle-Verdünnung wegen der geringen Fließgeschwindigkeit der Else länger, mögliche Ablagerungen halten sich deshalb auch länger im Wasser. Auch an diesem Mittwoch werden wieder Kontrollmessungen stattfinden.

Hintergrund

Am Samstagnachmittag wurde im Landkreis Osnabrück gemeldet, dass Gülle in den Allerbach geflossen sei. Der Allerbach ist ein Nebengewässer des Violenbaches, der in die Else mündet und dann in den Kreis Herford fließt. Die Gülle ist von einem landwirtschaftlichen Betrieb ausgeflossen. Dort hatten in einem Güllekeller Reparaturarbeiten stattgefunden. Warum Gülleflüssigkeit ausfließen konnte und um welche Mengen es sich dabei handelte, ist dem Kreis Herford nicht bekannt. Die Polizei und die zuständige Wasserbehörde in Niedersachsen ermitteln.