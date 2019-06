Bünde (WB). Am Elseufer wachsen zwar keine Rebstöcke wie an Rhein oder Mosel, nichtsdestotrotz weiß man so manch edlen Tropfen zu genießen. Eine ideale Gelegenheit dazu bietet das 5. Bünder Weinfest vom 28. bis 30. Juni im Steinmeisterpark.

Das Weinfest hat nicht lange benötigt, um sich als beliebte Veranstaltung auch außerhalb Bünder Grenzen zu etablieren. Zahlreiche Besucher aus dem gesamten Kreis Herford und dem Meller Raum schauten in den vergangenen Jahren im Steinmeisterpark vorbei, um das gastronomische Angebot und die entspannte Atmosphäre zu genießen.

Auch diesmal stehen wieder drei schöne Sommertage mit lauschigen Abenden, im Sonnenlicht funkelnden Gläsern, wohltemperierten Weinen, dezenter Livemusik und mediterranem Charme an. Schutz sowohl vor starker Sonneneinstrahlung als auch Regen bietet eine große Überdachung, die mehr als die Hälfte der Sitzgelegenheiten überspannt.

Neben den regionaltypischen Spezialitäten mehrerer Weinbaugebiete wird der Jahreszeit entsprechend der Schwerpunkt auf leichten Sommerweinen liegen, aber auch gut gekühlter Sekt und Prosecco werden in die Gläser schäumen. Wem schmeckt, was er trinkt, kann eine oder mehrere Flaschen gleich erwerben und mit nach Hause nehmen oder direkt vor Ort beim Winzer eine größere Menge bestellen.

Das Genießerfest wird von Zelten und Pagoden sowie der Bühne gesäumt sein, Tische und Bänke für etwa 700 Personen werden aufgestellt – dazu kommen noch mehrere Stehtische. »Es soll erneut ein gemütliches Weinfest werden, wo der Genuss und die Geselligkeit im Vordergrund stehen«, kündigt Ralf Grund vom Stadtmarketing an. Zu diesem Rundum-Wohlfühl-Paket im Steinmeisterpark gehören auch die passenden weinbegleitenden Speisen und weitere kulinarische Angebote. Biertrinker werden auf Gerstensaft nicht verzichten müssen, und natürlich gibt es auch alkoholfreie Alternativen.

An allen drei Tagen sind mit von der Partie: Weingut Lang (Ingenheim), Weinhaus Burg-Schneider (Reil), Weindepot Christine Wittler (Rödinghausen), Weingut Kriechel (Grafschaft), Restaurant »Zum Adler« (Bünde), Themenwechsel (Bünde) sowie Klosterweingut Sanders & Sanders (Klausen). Für die musikalische Liveunterhaltung sorgen am Freitag »Crossing the quarter« mit einem akustischen Rock und Pop Coverprogramm, am Samstag »Robin Stone & Friends« mit einer musikalischen Mischung aus mehreren Jahrzehnten und am Sonntag »Basic Colors« mit Oldies und Evergreens sowie aktuellen Hits.

Das Weinfest ist am Freitag und Samstag von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.