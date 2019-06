Die Leitung des Marktgymnasiums beklagt die derzeitige räumliche Situation an der Schule. So seien die Räume im Altbau (Foto) und die Aula zu klein. Für den Antrag, einen neuen Multifunktionsraum zu bauen, gab es im Schulausschuss aber keine Mehrheit. Foto: Raske

Von Hilko Raske

Bünde (WB). Schlechtes Klima in neuen Klassenräumen, eine Aula, die zu klein ist und ein Sanitätsraum, der über keine Lüftung verfügt – am Marktgymnasium gibt es einiges, was verbessert werden könnte. Mit dieser »Mängelliste« setzte sich am Mittwochabend der Schulausschuss auseinander.

Vorausgegangenen waren Anträge der Lehrer- und Schulkonferenz . In einem Schreiben an die Stadtverwaltung regte Schulleiterin Karin Stallmann unter anderem den Bau eines Multifunktionsraumes an. Stallmann verwies darauf, dass das Gymnasium am Markt (GaM) zwar etwa 1000 Schüler habe, aber nur eine Aula mit 150 Sitzplätzen. Man beantrage deshalb eine Räumlichkeit, die mit dem Forum im Schulzentrum Nord vergleichbar sei. Dieser Multifunktionsraum könne natürlich auch von anderen Schulen oder für städtische Veranstaltungen genutzt werden. Zudem verwies die Schulleiterin auf die unbefriedigende Raumsituation am GaM: sehr kleine Klassenräume im Altbau, problematisches Raumklima im Erweiterungsbau und ein Krankenzimmer, das weder über Fenster noch Lüftung verfüge.

Unterstützung von der FDP

Unterstützung erhielt die GaM-Schulleitung von Ernst Tilly (FDP), der selber viele Jahre das Gymnasium geleitet hatte. Tilly forderte kurzfristige Lösungen für das Krankenzimmer und eine Verbesserung der Raumsituation. Mittelfristig sei auch ein angemessener Multifunktionsraum erforderlich. Damit stieß er bei der CDU aber nicht gerade auf Gegenliebe. Natürlich sei es wünschenswert, wenn alles optimal wäre, sagte Heinz Georg Beneke. »Die Frage ist nur, wie wir das alles finanzieren sollen und ob die Zahl der Veranstaltungen einen Neubau überhaupt rechtfertigen würde.« Gerade die FDP sei in dieser Hinsicht normalerweise zurückhaltender. Und was die Veranstaltungen des Gymnasiums betreffe, seien Stadtgarten und Pauluskirche in erreichbarer Nähe und auch geeignete Veranstaltungsorte.

Gremium fasst keinen Beschluss

Diese Position vertrat auch Norbert Darnauer (UWG). Es sei allerdings ein Unding, dass das Marktgymnasium, aber auch die Realschule Mitte für schulische Veranstaltungen im Stadtgarten Miete bezahlen müssten, während die Schulen am Schulzentrum Nord kostenlos das Forum nutzen könnten. Hier müsse Abhilfe geschaffen werde. Falls überhaupt die Notwendigkeit eines Multifunktionsraums bestehe, sei der besser an der Realschule Mitte neu zu bauen, sagte Darnauer mit Blick auf geplante bauliche Erweiterungen an dieser schulischen Einrichtung.

Ausschussvorsitzender Georg Kruthoff hielt abschließend fest, dass man am GaM drei Aufgabenschwerpunkte habe, die man angehen müsse: das Krankenzimmer, das Raumklima im Erweiterungsbau und die Raumsituation im Altbau. Einen Beschluss fasste der Ausschuss allerdings nicht.

Kommentar

Das sind nicht wenige »Baustellen«, die es am Marktgymnasium anzugehen gilt. Hier sollte man sich aber am Machbaren orientieren. Probleme wie eine fehlende Lüftung, schlechtes Raumklima und zu kleine Räume im Altbau lassen sich sicher in einem angemessenen Zeitrahmen und mit vertretbaren finanziellen Mitteln beheben. Auf einen neuen Multifunktionsraum (Aula) zu hoffen, dürfte vorerst allerdings Wunschdenken bleiben.