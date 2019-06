Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Gleich wegen mehrerer Vorwürfe hat sich ein junger Bünder (27) am Donnerstag vor dem Amtsgericht verantworten müssen. Diebstahl, Bedrohung und Körperverletzung wirft ihm die Anklage vor. Zwar räumte er die meisten Taten ein, ein Urteil fiel aber dennoch nicht.

Borderline-Syndrom

Vier Vorwürfe – alle stammen aus dem Jahr 2018 – listete die Vertreterin der Staatsanwaltschaft auf. Bei drei Taten, das zeichnete sich im Laufe der Verhandlung ab, soll der 27-Jährige unter Alkohol- und teils sogar unter Drogeneinfluss gestanden haben. Hinzu kämen psychische Erkrankungen: »Mein Mandant leidet am Borderline-Syndrom«, gab der Pflichtverteidiger des Bünders zu Protokoll

So soll der derzeit in einer Obdachlosenunterkunft gemeldete Mann zunächst im März 2018 den Vater seiner Freundin nach einer verbalen Auseinandersetzung mit Pfefferspray besprüht haben. »Vorher hatte ich drei bis vier Bier getrunken«, so der Angeklagte.

Anfang August des selben Jahres soll der Beschuldigte in Bünde einem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Einen zu Hilfe eilenden Zeugen habe er als »Brillenmonster« bezeichnet und zudem gedroht: »Ich werde dich töten und deine Frau mit dem Messer aufschneiden«. Einige Wochen später – so führte die Anklage weiter aus – habe er im Bünder Marktkauf eine Flasche Jägermeister im Wert von 2,69 Euro mitgehen lassen.

Mit Cuttermesser am Arm verletzt

Im November 2018 soll sich dann die letzte vorgeworfene Tat ereignet haben. Seinerzeit soll sich der Vater einer Tochter in der Wohnung eines Freundes im Drogen- und Alkoholrausch mit einem Cuttermesser schwer am Arm verletzt haben. Die Besatzungen eines herbeigerufenen Notarztwagens und eines RTW habe er in der Folge massiv beleidigt. Zudem soll er versucht haben, einen der Helfer mit einem Spielzeugauto zu bewerfen.

800 Sozialstunden

Während der Verhandlung wurde klar, dass der 27-Jährige bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Bis Februar 2019 hatte er wegen eines anderen Vergehens kurzzeitig im Knast gesessen. Zudem war eine Geldstrafe gegen ihn in eine Ableistung von 800 Sozialstunden umgewandelt worden.

Bis auf den Faustschlag (»Daran habe ich keine Erinnerung. Vorher hatte ich Bier und Wodka getrunken«) bestätigte der Bünder die Vorwürfe der Anklage zunächst. Bei der weiteren Vernehmung kam aber heraus, dass er auch bei dem aus dem Ruder gelaufenen Notarzteinsatz Erinnerungslücken hatte. Der vermeintliche Grund: Der 27-Jährige hatte am Tattag nachweislich 1,7 Promille Alkohol, Cannabis und Amphetamine im Blut.

Mit Blick auf die nicht ganz einfache Vita und die Lebensumstände des Beschuldigten zeigte sich die Strafrichterin zwar bereit, ihm bei mehreren Taten eine verminderte Schuldfähigkeit oder sogar Schulunfähigkeit zuzugestehen. »Sie können aber nichts zugeben, an dass Sie sich nicht erinnern«, betonte die Juristin. Zumindest für den letzten Anklagepunkt will sie daher noch die Aussagen einiger Zeugen der Ereignisse jenes Novemberabends hören und unterbrach daher die Verhandlung.

»Und egal wie das endet: Für Sie wäre eine stationäre Therapie ratsam«, wandte sich die Richterin an den Beschuldigten. Dieser hatte – nach eigenem Bekunden – zumindest seit Verbüßung der Haftstrafe keine Alkohol mehr angerührt. Zudem signalisierte er, auch eine Therapie machen zu wollen. Der Prozess wird am 17. Juli fortgesetzt.