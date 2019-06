Eine Fontäne spritzt seit Donnerstag Wasser in den Dustholz-Teich. So soll die Sauerstoffzufuhr gewährleistet werden. Aufgrund der Hitze in den vergangenen Tagen konnten die Fische nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Einige starben. Foto: Christina Bode

Von Christina Bode

Der Zufluss zum Teich sei verschlammt und vermüllt, dadurch könne kein frisches Wasser in den Teich fließen, sagt Karl-Heinz Weßling. Die Wärme habe dazu beigetragen, dass das Wasser zu wenig Sauerstoff enthalte und die Fische nicht mehr richtig versorgt werden konnten. Den Fehler sieht er dabei bei der Stadt Bünde. Die sei dafür zuständig, die Zuflüsse sauber zu halten. »Vor einigen Jahren hat das noch gut geklappt. Seit einiger Zeit ist hier aber nichts mehr passiert«, sagt Weßling, einer der drei Pächter. Wenn der Zufluss in Ordnung wäre, hätten die Fische im Sommer kein Problem.

Die Pächter haben nun eine mobile Fontäne installiert, die Wasser aus dem Teich pumpt und wieder in den Teich spritzt. Solange es so warm ist, solle die Fontäne laufen, damit nicht noch mehr Tiere verenden. Vor allem Rotfedern und Karpfen würden in dem Teich leben, sagt Weßling.

»Die Stadt Bünde möchte zu den Vorwürfen keine Stellung nehmen«, heißt es auf Anfrage aus dem Rathaus.

Wege wieder freigegeben

Nachdem Sturm Friederike im Januar 2018 auch im Dustholz gewütet hatte, waren die Schäden so gravierend, dass die Wege lange Zeit nicht mehr begehbar waren. Seit vergangener Woche ist das Dustholz nun wieder freigegeben.

»Aufgrund ihrer Verkehrssicherungspflicht hat die Stadt Bünde das Forstamt beauftragt, die entstandenen Schäden – wie umgefallene Bäume und Astabbrüche – zu beseitigen«, sagt Doris Greiner-Rietz, Sprecherin der Stadt Bünde. Im darauffolgenden April sei es bei der Durchführung dieser Arbeiten zu erheblichen Schäden an den Wegen gekommen; seitdem waren diese Wege gesperrt.

Schon 2017 sei eine Sanierung der Wege geplant gewesen, die jedoch aufgrund der Schäden nicht mehr im ursprünglichen Sinn durchgeführt werden konnte. Durch die starken Beschädigungen habe nun der gesamte Wegeaufbau neu hergestellt werden müssen, inklusive Abfuhr des belasteten Materials und Einbau eines neuen Unterbaus und einer Asphalttragschicht. Ursprünglich sollte auf die vorhandene Decke eine neue Bitumen-Tragschicht aufgebracht werden.

Erhebliche Mehrkosten

Durch die zusätzlichen Arbeiten seien erhebliche Mehrkosten entstanden. Aus Sicht der Stadt soll das Forstamt die Nachtragskosten übernehmen. »Im Planungsausschuss am 6. Dezember 2018 wurde beschlossen, dass die Stadt in Vorleistung gehen und Regressansprüche prüfen soll. In der Zwischenzeit ist eine Klage eingereicht worden. Im Moment handelt es sich dabei um ein laufendes Verfahren, daher können wir dazu sowie zu den Kosten noch keine näheren Angaben machen«, sagt Greiner-Rietz.

Die Wege sind in der 25. Kalenderwoche komplett freigegeben worden, eine Endabnahme erfolgt in der 27. Kalenderwoche. Dann werden auch noch drei neue Bänke vom Baubetriebshof aufgestellt.