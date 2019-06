Von Karl-Hendrik Tittel

Gemütlich an den zahlreichen Tischen sitzend, mit Blick auf die Wasserfontäne und die Musiker auf der Bühne, ließ es sich an den drei Tagen ganz gut aushalten – die Besucher zog es in Scharen auf die Grünfläche am Steinmeisterteich zum kollektiven Weingenuss. »Wir sind zum ersten Mal hier und finden besonders das Ambiente und die entspannte Stimmung toll«, sagte Ann-Christin Bollmann. Und Niklas Wüllner ergänzte: »Es ist super, dass hier im Steinmeisterpark im Sommer inzwischen regelmäßig etwas los ist.«

Foto: Karl-Hendrik Tittel

Winzer von der Mosel

Guter Dinge und entspannt waren nicht nur die Gäste, auch die Winzer und Gastronomen zeigten sich zufrieden. »Die Ostwestfalen sind immer geradeheraus, und wenn man sie besser kennenlernt, kann man mit ihnen sehr viel Spaß haben«, meinte Mark Sanders schmunzelnd, Inhaber des Weingutes Sanders & Sanders aus Klausen an der Mosel. Er weiß, wovon er spricht, versorgt er doch mehrere Gastronomen aus OWL mit seinen Weinen. Martin Witte, Chef der Bünder Gaststätte Themenwechsel, ist einer davon, sein Team bot beim Weinfest neben diversen Getränken auch die begehrten Flammkuchen an. Wem der Sinn nach Deftigerem stand, schaute am Stand des Bünder Restaurants »Zum Adler« vorbei, hier gab es unter anderem Bratwurst, Pulled Beef Burger oder Rosmarinkartoffeln sowie Biere, Softdrinks und natürlich Weinspezialitäten.

Gekühltes hoch im Kurs

Hoch im Kurs standen aufgrund des Wetters bei den Besuchern an allen drei Tagen leichte Weißweine sowie gut gekühlter Sekt und Prosecco, aber auch die eine oder andere Flasche eines kräftigen Roten fand Anklang. Rotwein einmal anders bot das Team vom Rödinghausener Weindepot Wittler: aufgefüllt mit Sprite und angereichert mit Zitronenstücken und Eiswürfeln – fertig war der Tinto de Verano. »Das ist eine spanische Spezialität und unser Sommerhit, der sehr gut nachgefragt wird«, so Christine Wittler. »Zuerst war ich skeptisch, aber das schmeckt gerade bei den Temperaturen ausgezeichnet«, lautete das Urteil einer Besucherin.

Positives Fazit

Die viel bemühte Formulierung »für jeden Geschmack etwas dabei« traf beim Weinfest in der Tat zu, die Auswahl an Rebensaft in nahezu all seinen Ausprägungen war mehr als üppig. Viele deutsche Winzer haben in der jüngeren Vergangenheit ihr Image aufpoliert, geben sich innovativ und der Branche frischen Wind. Davon war auch etwas im Steinmeisterpark zu spüren. »Das Bünder Weinfest hat sich genauso positiv entwickelt, wie wir es erhofft haben: zahlreiche Besucher, viele auch aus benachbarten Städten und Gemeinden, das Publikum sehr gemischt und eine ungezwungene und angenehme Atmosphäre«, zog Ralf Grund vom Stadtmarketing ein rundum positives Fazit.