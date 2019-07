Drei Stechen brauchte es, bis sich Detlef Woldt gegen zunächst 43 Teilnehmer des Königsschießens und zuletzt neun Kontrahenten durchsetzte. Die nächstbesten Schützen werden traditionell Bierkönig und Sektkönigin – und das waren diesmal die jüngsten der Vereinsgeschichte: der 18-jährige Daniel Brinker und die 19-jährige

Schützenfest in Hunnebrock Fotostrecke

Foto: Annika Tismer und Thomas Meyer

Annalena Weiß.

Seit zehn Jahren im Verein

Woldt, seit zehn Jahren im Verein, hatte weder große Schießsporterfahrung noch einen langgehegten Plan. »Ich schieße einmal im Jahr beim Königsschießen – dann aber offenbar gut. So habe ich auf der Schützen-Karriereleiter alle Stufen auf einmal genommen«, freute sich Seine frischgebackene Majestät.

Zum Hofstaat gehören die Thronpaare Gerd und Ellen Junkereit und Oliver und Birgit Steinhagen. Königsschießen und Schützenfest fanden traditionell in und an der Gaststätte Erdbrügger statt. Dort spielte am Sonntag das Duo »Funkey Music« auf, zu Gast waren die Schützen aus Nordengerland, Hiddenhausen und Kirchlengern.

Bereits am Samstagabend hatten die Mitglieder ihr Schützenfest mit einem »dreifachen Horrido auf die Freundschaft« und dem dazugehörigen Sommerball eingeläutet. Um Punkt 20 Uhr eröffnete das bis dahin amtierende Königspaar Henning und Saskia Kleemeier die Tanzfläche, um diese anschließend für alle anderen Gäste frei zu geben.

Zur Musik von Ralf und Peter vom Duo »Funkey Music Entertainment« tanzte anschließend nicht nur der gesamte Hof, sondern nach und nach auch die befreundeten Schützenvereine aus Dreyen, Ennigloh, Löhne und Lenzinghausen. Als Ehrengäste waren zudem Carsten und Wibke Stellmacher vom Kreisvorstand der Schützen sowie Bündes stellvertretender Bürgermeister Martin Lohrie vor Ort.

Ehrennadel für 60-jährige Mitgliedschaft

Ein besonderer Abend war es zudem für Irmgard Schröder und Edelhard Altmann. Beide bekamen die Ehrennadel für ihre 60-jährige Mitgliedschaft im Verein überreicht. Daneben erhielt Kerstin Weiß eine Goldene Vereinsnadel. Marcel Morgenroth wurde außerdem zum Feldwebel befördert und Henning Kleemeier zum Oberleutnant.