Von Karl-Hendrik Tittel

Ob alleine, paarweise oder in kleinen Grüppchen: Von allen Seiten steuerten kontinuierlich neue Zuschauer das Konzertgelände vor dem Steinmeisterteich an. Das freute natürlich auch den ersten Künstler des Abends. Denn nach nur wenigen Liedern spielte der »DobBroMan«, unterstützt von Adam Sikora an der Mundharmonika, bereits vor einer gut dreistelligen Publikumszahl. Der Wahlberliner trat in seiner Karriere mit zahlreichen renommierten Künstlern aus der Blues-, Rock- und Jazzszene auf; sein Markenzeichen ist der virtuose Umgang mit der ikonischen Resonatorgitarre.

Mit sichtlicher Spielfreude boten die beiden Musiker eine mit Folk und Rock angereicherte Mischung aus Blues und Country von Künstlern wie beispielsweise Chris Whitley, Blind Willie Johnson, Bruce Cockburn – und der wohl größten Countrylegende aller Zeiten. »Are Johnny-Cash-fans here today?«, fragte der aus dem Allgäu stammende »DobBroMan« standesgemäß in englischer Sprache. Und ja, unter den inzwischen rund 130 Musikliebhabern befanden sich reichlich Sympathisanten des »Man in black«, sodass beim Evergreen »Ring of Fire« eifrig mitgeklatscht wurde.

»Stompin’ Heat« kommt als Trio

Den zweiten Teil des Bünder Akustik-Abends bestritten »Stompin’ Heat«, die im Zuge ihrer »Hot’n dirty-Tour« nun Station an der Else machten – allerdings nur als Trio. 2016 gegründet, avancierten die Saarländer nach bereits kurzer Zeit vom Geheimtipp zu einer festen Größe innerhalb der nationalen und teils auch internationalen Blues-Szene.

Neuer Stil Rough Blues

Die Musiker kombinieren unterschiedliche Spielarten des Genres und haben mit ihrem Rough Blues einen neuartigen Stil entwickelt. Davon gab es im Steinmeisterpark die eine oder andere Kostprobe zu hören. Wie bei den Künstlern zuvor war das Dargebotene ein wahrer Leckerbissen für Freunde von handgemachter, anspruchsvoller Livemusik. Leichte Top-40-Kost suchte man hier vergeblich, dafür konnte ein Solo auch schon einmal einige Minuten dauern.

Den Zuschauern hat es offensichtlich gut gefallen. »Ein tolles Konzert mit einem anderen musikalischen Schwerpunkt als bei üblichen Veranstaltungen«, zeigte sich ein Bünder begeistert.

Veranstalter zufrieden

Auch die Veranstalter waren zufrieden: »Der Steinmeisterpark, das wurde heute wieder deutlich, bietet die ideale Kulisse für Konzertabende«, so Ralf Grund vom Stadtmarketing.