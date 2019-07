Von Christina Bode

Zum ersten Mal haben der Bünder Turnverein Westfalia (BTW) und der Kreissportbund Herford (KSB) Kindergärten eingeladen, um in der Turnhalle Bewegungsstationen zu durchlaufen. Insgesamt 80 Kinder aus der Kita am Frühlingsweg, dem Kindergarten am Markt, dem BTW-eigenen Sport im Hort, dem Kinderparadies Ennigloh und aus der Kita Sternenhimmel Hiddenhausen konnten sich richtig austoben. »Wir haben zehn Stationen aufgebaut, in denen verschiedene Entwicklungsbereiche der Kinder abgerufen werden«, erklärt Andreas Blume vom KSB.

Freude an Bewegung fördern

Das Kinderbewegungsabzeichen gehört zu dem Programm »NRW bewegt seine Kinder«, in dem der Kreissportbund gemeinsam mit Vereinen verschiedene Aktionen durchführt. »Mit den niederschwelligen Übungen wollen wir die Freude an der Bewegung fördern«, sagt Blume. Maxim Wasiljew vom BTW hat beobachtet, dass es immer schwieriger wird, Kinder für die Vereine zu begeistern. »Wir bieten unter anderem Sport im Offenen Ganztagsbereich an und beobachten, dass Kinder generell weniger Sport machen«, sagt er.

Ähnlich sieht das auch Jutta Babenhauserheide, Leiterin der Kita am Frühlingsweg. Bei einigen Kindern werde die Bewegungsfreude nicht mehr so gefördert wie noch vor einigen Jahren. »Dabei muss man Kindern nur einen kurzen Anreiz geben, um sie in Bewegung zu bringen«, sagt sie. Für die Kinder sei es eine schöne Erfahrung, sich in der großen Turnhalle bewegen zu können.

Besser konzentriert nach dem Sport

Im BTW-eigenen Kindergarten »Sport im Hort« steht die Bewegung an der Tagesordnung. »Wir haben jeden Tag eine Bewegungseinheit und merken, dass die Kinder sich danach besser konzentrieren können«, sagt Leiterin Anne Schäfer. Mit Bewegung könne man eine gute Basis für das spätere Leben schaffen. »Kinder sollen gerne in die Turnhalle gehen.«