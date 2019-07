Denn im Normalfall muss das Bad für die Wartung lediglich für 14 Tage geschlossen bleiben, wie die Bünder Bäder GmbH mitteilt. Allerdings soll in diesem Jahr die komplette Lüftungsanlage in der Sprunghalle ausgetauscht werden. »Wenn alles planmäßig verläuft, steht die Bünder Welle wieder ab dem 26. August für Schwimmer zur Verfügung. In der Zwischenzeit können alle Schwimmerinnen und Schwimmer wie gewohnt das Freibad Bünde-Mitte nutzen«, heißt es in einer Mitteilung der Bäder GmbH.

Vorbereitende Maßnahmen

Die alte Lüftungsanlage ist bereits seit einigen Jahrzehnten in Betrieb und muss dringend ausgetauscht werden. Einige vorbereitende Maßnahmen seien bereits in den vergangenen Wochen zu beobachten gewesen. Diese seien parallel zum normalen Badebetrieb ausgeführt worden. Für den Einbau der Großteile müsse jedoch die Lüftungsanlage abgeschaltet sein. Und dies gehe nur bei einem geschlossen Bad. »Diese Investition ist dringend notwendig, da die alte Anlage abgängig ist und auch keine Ersatzteile mehr verfügbar sind«, erläutert Bäder-Geschäftsführer Alfred Würzinger.

Lüftungsanlage wird erneuert

Während die Handwerker die Lüftungsanlage erneuern, kümmert sich das Bäder-Team um die Revision der Technik und macht einen gründlichen Hausputz. Zudem werden kleinere Reparaturarbeiten an Schränken, Becken und im Außenbereich durchgeführt. »Hier und da geht immer mal eine Fliese kaputt oder auch mal ein Schrank. Das ist normal, wenn ein Bad im Dauerbetrieb ist. Größere Schäden haben wir aber zum Glück nicht zu beseitigen«, erklärt Badleiterin Kerstin Lech.

Freibad uneingeschränkt geöffnet

Parallel zu den Revisionsarbeiten im Hallenbad geht der Betrieb im Freibad uneingeschränkt weiter. Das Freibad ist montags, dienstags, donnerstags und freitags durchgehend von 6 bis 20 Uhr geöffnet, mittwochs von 6 bis 7.30 Uhr und 13.30 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 7 bis 18 Uhr.