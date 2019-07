Von Daniel Salmon

Nach Auskunft von Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz verfüge die Kommune derzeit gerade einmal noch über 35.000 Quadratmeter, die für die Ansiedlung von Betrieben zur Verfügung stehen. »Deren Bebaubarkeit ist aber derzeit noch nicht gegeben«, schränkt Greiner-Rietz weiter ein. Zudem seien aufgrund der Lage und des Zuschnittes dieser Flächen vernünftige Parzellierungen kaum möglich. »Insofern können Anfragen in einer Größenordnung von 2000 bis 5000 Quadratmetern nicht bedient werden«, heißt es aus dem Rathaus.

Anfragen von Produktions- und Dienstleistungsunternehmen

Anfragen verschiedener Logistikunternehmen in einer Größenordnung zwischen 30.000 bis 50.000 Quadratmetern inklusive möglicher Erweiterungsoptionen kämen ebenfalls nicht in Betracht. »Anfragen von Logistikern gibt es auch bei uns regelmäßig. In diesem Fall ist es jedoch immer wichtig, genau zu hinterfragen: In welchem Verhältnis steht der Flächenverbrauch zu den neu geschaffenen Arbeitsplätzen bzw. zu anderen Problemen wie der Lärmbelästigung durch den 24 Stunden-Betrieb oder die Verkehrserschließung?«, so Bürgermeister Wolfgang Koch. Interessant für eine Kommune seien vor allem Anfragen von Produktions- und Dienstleistungsunternehmen, da hier sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze entstehen und aufgrund des Firmensitzes vor Ort verlässliche Gewerbesteuerzahlungen garantiert sind. »Jede Anfrage von Unternehmen wird genauestens auf solche Aspekte geprüft«, sagt das Stadtoberhaupt.

Ausweisung nicht in der Hand der Stadt

Die Verwaltung teilt in der Sache weiterhin mit, dass das Verfahren für die Ausweisung zukünftiger Gewerbeflächen nicht in der Hand der Stadt selbst liege. »Das Problem fehlender Gewerbeflächen trifft für alle Kommunen im Kreis Herford zu«, erklärt Stadtsprecherin Greiner-Rietz. Daher habe der Kreis in Abstimmung mit allen Beteiligten bereits 2015 ein Gewerbeflächenkonzept erstellen lassen. Aus diesem werde ersichtlich, über wie viel Fläche die Städte und Gemeinden noch verfügen und welche Bedarfe für die Ansiedlung von Unternehmen künftig zu erwarten seien.

Neuaufstellung des Regionalplans

Das Konzept war dann in der Folge 2017 an die in der Sache federführende Behörde – das ist die Bezirksregierung in Detmold – geschickt worden. Es soll als Arbeitshilfe für die Erstellung des neuen Regionalplans dienen. Parallel dazu seien der Kreis und einzelnen Kommunen aufgefordert worden, ihre Vorstellungen zu ihrer jeweiligen zukünftigen »siedlungsräumlichen Entwicklung auch in Bezug auf Bereiche für künftige gewerbliche und industrielle Nutzungen darzulegen«. »Die entsprechenden Fachbeiträge liegen zwischenzeitlich ebenfalls der Bezirksplanungsbehörde vor und fließen in die Neuaufstellung des Regionalplans OWL 2035 ein«, teilt Bündes Stadtsprecherin mit.

Hoffen auf positive Weiterentwicklung

»Wann die Neuausweisung von Gewerbeflächen erfolgt, können wir zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen«, meint Bürgermeister Wolfgang Koch. »Wir hoffen jedoch auf eine zügige und positive Weiterentwicklung, damit wir auch in Zukunft neue Arbeitsplätze in unserer Stadt schaffen können«, so das Stadtoberhaupt abschließend.

Gute Zahlen bei Gewerbesteuern

Frohe Kunde konnte Kämmerer Günther Berg den Bünder Ratsmitgliedern in Sitzung am Dienstagabend überbringen. Die Gewerbesteuereinnahmen der Kommune haben sich im aktuellen Haushaltsjahr sehr gut entwickelt. »Wir hatten mit Einnahmen von 22,9 Millionen Euro geplant«, so der Kämmerer. Zur Jahresmitte liege der sogenannte Sollstellungsbetrag bereits über dem prognostizierten Wert. Berg: »Und üblicherweise ist es auch so, dass dieser Betrag zum Jahresende hin auch immer weiter steigt.« Von einer Eintrübung der Konjunktur, wie von mancher Seite befürchtet, könne keine Rede sein.

Zudem betonte Berg, dass der Jahresabschluss 2018 wohl positiv ausfallen werde. Konkrete Zahlen nannte er im öffentlichen Teil der Sitzung nicht. Ursprünglich war mit einem Minus von 3,4 Millionen Euro gerechnet worden.