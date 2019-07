Bünde/Spenge (WB/sal). Zwei Unfälle binnen kaum mehr als 24 Stunden hat ein Spenger (54) mit dem Opel seiner Mutter Ende 2018 gebaut. Bei beiden Crashs war er stockbetrunken. Die Quittung dafür erhielt der Mann am Donnerstag vor dem Bünder Amtsgericht – in Form einer saftigen Geldstrafe.

Die Anklage lautete auf Trunkenheit im Straßenverkehr, fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung – und vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis. Denn seinen »Lappen« hatte die Polizei dem Verkehrssünder schon nach dem ersten Unfall abgenommen.

Wie die Vertreterin der Staatsanwaltschaft schilderte, war der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann am 3. Dezember vergangenen Jahres das erste Mal auffällig geworden. Mit 2,4 Promille Alkohol im Blut verursachte er gegen 14.30 Uhr an einer Ampelkreuzung auf der Blankener Straße in Bünde einen Auffahrunfall. Der Schaden beim Unfallgegner betrug gut 500 Euro. »Ich bin von der Bremse abgerutscht. Es tut mir leid«, gab der Angeklagte zu Protokoll.

Drei bis vier Liter Bier getrunken

Weil er an dem Tag nicht zur Arbeit musste, habe er bereits seit 10 Uhr Bier konsumiert (»So drei bis vier Liter«). In der Folge, so führte der 54-Jährige weiter aus, hatte er für seine Mutter mit deren Wagen ein Handy aus Bünde abholen wollen – mit den bekannten Folgen.

Am Abend des Folgetages dann der nächste Vorfall: Tatort war dieses Mal der Parkplatz eines Geschäftes in Spenge, bei dem der Beschuldigte angestellt ist. Beim Versuch, den Wagen seiner Mutter – mit dem er trotz Führerscheinentzugs zur Arbeit gefahren war – auf der Stellfläche zu rangieren, stieß er gegen einen Zaun und ein anderes Fahrzeug (»Ich war von der Kupplung abgerutscht«). Gut 1400 Euro betrug der Sachschaden in diesem Fall – inklusive der Beschädigungen in Höhe von 4000 Euro am Auto der Mutter des Spengers. Wie dieser ausführte, hatte er zuvor an seiner Arbeitsstelle erneut Bier und ein »kleines Fläschchen Weinbrand« konsumiert. Ein Test ergab: Der Blutalkoholwert des Mannes lag dieses Mal bei rund 2,8 Promille.

Seit 2016 ein Alkoholproblem

Wie sich während der Verhandlung herausstellte, hatte der 54-Jährige, der sich im vollen Umfang geständig zeigte, seit 2016 ein Alkoholproblem. Ende letzten Jahres seien dann private Probleme und die Sorge um den Verlust seines Arbeitsplatzes hinzugekommen. Das alles habe er mit Alkohol »zu ertränken« versucht. »Mein Mandant ist nun aber seit zwölf Wochen abstinent«, schilderte der Verteidiger des Mannes. Zudem hatte er seit Ende 2018 eine Entgiftungsmaßnahme und eine stationäre Entzugstherapie durchgeführt. Eine ambulante Reha-Maßnahme startet bald.

Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro

Unter Berücksichtigung der Gesamtumstände verurteilte die Amtsrichterin den Spenger zu einer Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro (90 Tagessätze á 40 Euro). Seinen Führerschein, auf den er schon seit sieben Monaten verzichten muss, wird er frühestens in neun Monaten wiederbekommen. Mit seinem Urteil blieb das Gericht leicht unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft. »Dass Sie es schwer haben werden, ihren Führerschein überhaupt wiederzubekommen, steht wohl außer Frage«, kommentierte die Richterin.