Herford/Bünde (WB/pjs). Zur 4. Dünner ADAC-Wittekind-Klassik – einer touristischen Oldtimer-Ausfahrt durch die Kreise Herford und Minden-Lübbecke – starten am Sonntag, 21. Juli, um 10.01 Uhr im Minutenabstand etwa 200 Teilnehmer mit 83 Fahrzeugen am Häcker-Wiehenstadion in Rödinghausen.

Erste Sonderprüfung auf der Burg Vlotho

Über Oberbauerschaft steuern die automobilen Raritäten zunächst in Richtung Löhne und dann weiter nach Vlotho, wo an der Burg ab 11.36 Uhr die erste Sonderprüfung geplant ist. Ab 13 Uhr werden die ersten Fahrzeuge bereits wieder in Herford bei der Firma Febrü, Im Babenbecker Feld 62, erwartet. Dort ist eine Kaffeepause vorgesehen. Interessierte Oldtimer-Fans können die Fahrzeuge besichtigen.

Die zweite Sonderprüfung gibt es ab 14.30 Uhr bei Opel Erdbrügger in der Werfer Straße 106 in Bünde. Eine weitere folgt um 14.45 Uhr im Autozentrum Holsen, Rödinghauser Straße 101, in Bünde. Um 15.20 Uhr sollte das erste Fahrzeug das Ziel am Feuerwehrmuseum, Häverstraße 188, in Kirchlengern erreicht haben.

Auch Youngtimer am Start

Am Start sind Old- und Youngtimer: »Das älteste Auto, das angemeldet wurde, ist ein Ford A aus dem Baujahr 1928«, berichtet Kerstin Finkemeier vom ausrichtenden Automobilclub Dünne.

Rolls Royce Phantom II als Highlight

Als weitere Highlights nennt Pressewart Rainer Danielmeier beispielsweise einen Rolls Royce Phantom II von 1937 oder einen Bentley Derby gleichen Baujahrs. Zu sehen sein werden aber auch ein Citroën aus dem Jahr 1931 und zahlreiche Exemplare aus den 70-er Jahren, darunter Klassiker wie Ford Capri oder Opel Manta.