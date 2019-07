Bislang 62.700 Euro an zu viel gezahlten Kita-Beiträgen hat die Stadt Bünde seit April an Eltern zurückgezahlt. Foto: Hilko Raske

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Bislang 62.700 Euro an zu viel gezahlten Kita-Beiträgen hat die Stadt Bünde seit April an Eltern zurückgezahlt. Diesen Zwischenstand teilte die Verwaltung am Freitag mit.