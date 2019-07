Bünde (WB). Wer zurzeit am schönen Elseufer in der Bünder Innenstadt entlang spaziert, dem fällt der niedrige Wasserstand auf. Der Regen hat in den vergangenen Wochen zu häufig auf sich warten lassen. Grund genug, sich Sorgen um den Zustand des Gewässers zu machen?

Guido Strathmann und Christoph Wittler von den Kommunalbetrieben Bünde (KBB) klären auf: Der jetzige Wasserstand sei eine Folge der geringen Niederschläge und ein immer wiederkehrendes Erscheinungsbild. Klingt erstmal beruhigend. Besorgniserregend sei jedoch das sichtliche Austrocknen der Nebenarme der Else, das man schon zu Beginn des Sommers und damit ungewöhnlich früh habe beobachten können.

Dass der Fluss in der Bünder Innenstadt auch nach Regenphasen auffallend schnell an Höhe verliere, liege unter anderem am Zustand der Elsemühle, der Wehranlage am Semmelweg, auf der Grenze der Stadtteile Spradow und Südlengern. »Das Wehr ist im Laufe der Jahre durchlässiger geworden. Es fließt bildlich gesprochen mehr Wasser durch das Wehr als von oben nachkommt«, verdeutlicht Gewässer-Experte Christoph Wittler.

»Veränderung der Wasserstände ist ökologisch wünschenswert«

Auch die verhältnismäßig große Breite, mit der sich die Else durch die Innenstadt schlängelt, wirke sich auf den Pegelstand aus. Denn bezogen auf den mittleren Abfluss der Else ist das Profil im Innenstadtbereich viel zu groß.

Für Flora und Fauna sei die wechselnde und immer wieder auch geringe Wassermenge jedoch nicht gefährlich, beruhigen die KBB-Mitarbeiter. Im Gegenteil: Die permanente Veränderung der Wasserstände sei ökologisch sogar wünschenswert. »Durch den ständigen Abfluss, der sich auch durch das durchlässige Wehr ergibt, bleibt der Lebensraum für typische Fließgewässer-Bewohner wie Forelle oder Barbe eher erhalten«, erklärt Christoph Wittler.

Bei gleichbleibendem Wasserstau würden sich hingegen die teichnahen Strukturen verstärken und es komme zur unerwünschten Erhöhung der Wassertemperatur und geringerem Sauerstoffgehalt. Fließgewässerarten würden verdrängt, während sich Stillgewässerarten wie etwa der Karpfen oder die Teichrose zunehmend ausbreiten könnten.

Bei niedrigem Wasserstand und aufgewärmtem Wasser – vor allem im unbeschatteten Innenstadtbereich der Else – ziehen sich die Fische in kühlere und tiefere Bereiche des Flusses zurück. Weniger mobile Tierarten wie zum Beispiel die Muscheln können auf solche Verhältnisse weniger gut und schnell reagieren und fallen dann häufiger ihren Fraßfeinden zum Opfer.

An der Elsemühle soll eine Fischaufstiegsanlage eingerichtet werden

Ökologisch betrachtet soll die Else in Bünde laut Plänen der Kommunalbetriebe zukünftig weiter aufgewertet werden. Im Rahmen der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie ist geplant, den Bereich Elsemühle umzugestalten und eine Fischaufstiegsanlage zu errichten.

Die Tiere könnten dann während der natürlichen Fischwanderung das bauliche Hindernis überwinden. Zeitgleich würde die Wasserkraftanlage zur Stromversorgung der Kläranlage genutzt. Das Wehr würde saniert und die Fließgeschwindigkeit dem jetzigen Zustand angepasst.

»Leider klappt es nicht, dass wir mit der Umsetzung des Projektes in diesem Jahr starten«, bedauert Guido Strathmann, Leiter der Abteilung Abwasser. Die Umweltverträglichkeitsprüfung durch den Kreis Herford müsse noch abgewartet werden. Die Unterlagen wurden im April eingereicht.

Interessierte Bürger können den Prüfbericht bis zum 29. Juli im Bünder Rathaus einsehen, jeweils montags bis donnerstags von 8-12 Uhr und 14-16 Uhr sowie freitags von 8-12 Uhr in Raum 304.