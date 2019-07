Von Von Karl-Hendrik Tittel

Schiffsglocken, Laternen, Rumfässer, Rettungsringe oder ein blinkender Leuchtturm in Miniaturausgabe: Accessoires vor der Bühne und in der Aula der Gesamtschule Rödinghausen stimmten optisch auf diesen Leckerbissen für Freunde des maritimen Liedgutes ein. »Unter fremden Sternen«, so lautete das Motto der Veranstaltung, bei der vier Sängergemeinschaften traditionelle und moderne Shanties sowie humorvolle Geschichten boten.

»Shantyfestival macht Lust auf das Reisen«

Das Rödinghauser Festival der Shanty-Chöre ist längst eine auch überregional beliebte Tradition. Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer bedankte sich bei den Gastgebern für das Engagement in den vergangenen 20 Jahren: »Das Shanty-Festival ist ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender, läutet immer die Sommerferien in Rödinghausen ein und macht stets Lust auf das Reisen.«

Auch sein Meller Amtskollege hob den Stellenwert des heimischen Chores hervor: »Es ist deutlich zu merken, mit welcher Begeisterung ihr euer Hobby ausübt«, so Axel Uffmann, Ortsbürgermeister von Melle-Bruchmühlen.

Andreas Scholz ist neuer Leiter

Der Shantychor Bruchmühlen präsentierte sich beim runden Geburtstag seines Festivals nicht nur als guter Gastgeber, sondern wusste auch gesanglich zu überzeugen. Mit »Weiße Segel vor Cuxhaven«, »Hoch im Norden« oder »Mitternacht in Trinidad« gaben Chor und Band unter der Leitung des neuen Chorleiters Andreas Scholz erste Kostproben ihres Könnens.

Urlaubsstaus auf den Autobahnen bremsen zwei Chöre aus

Dann wurde es etwas unruhig. Denn aufgrund von Urlaubsstaus auf den Autobahnen waren »Die Luttermöwen« aus Isselhorst sowie der Schaumburger Shantychor noch nicht oder nicht vollständig eingetroffen. Kurzum ändert Kurt Sacher, erster Vorsitzender des Bruchmühlener Shantychors den Ablauf – und bat den niederländischen »Shantykoor: De Scheepsjoagers« vorzeitig auf die Bühne. Dieser bot eine Auswahl mehrsprachiger Shanties, unter anderem »Farewell to Carlingsford« oder »Ave Maria der Meere«.

Inzwischen waren alle Akteure vor Ort – und das Festival konnte seinen geplanten Verlauf nehmen. Jeder Chor trat zweimal auf, und zum Finale boten alle Sänger und Sängerinnen gemeinsam das obligatorische »Gorch-Fock-Lied« sowie »Lieder so schön wie der Norden«.