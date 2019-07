Von Daniel Salmon

In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses wurde den Politikern das Projekt kurz erläutert. Die Kosten für den Aufbau der ersten Anlagen werden auf rund 162.000 Euro geschätzt. Für die Finanzierung kann die Kommune auch auf zweckgebundene NRW-Landesmittel in Höhe von rund 43.200 Euro zurückgreifen.

Installiert werden sollen die Sirenen am Gebäude der Firma Nehl (Stresemannstraße 63-67), am Rathaus, an den Grundschule Holsen-Ahle, Südlengerheide, Dünne und Ennigloh, an der Hauptschule, am Feuerwehrgerätehaus in Hunnebrock, am Hochhaus an der Bindingstraße, am EWB-Standort an der Osnabrücker Straße, am Erich-Gutenberg-Berufskolleg sowie am Umspannwerk Wirtsheide.

Eine zunächst für die Feuer- und Rettungswache an der Dünner Straße ins Auge gefasste Sirenenanlage ist nach Aussage der Stadtverwaltung technisch nicht zu realisieren. Der Aufbau einer Anlage am Lukas-Krankenhaus wird mit Blick auf dort anstehende Umbaumaßnahmen erst einmal zurückgestellt, soll aber zu einem späteren Zeitpunkt noch erfolgen. Die Kosten für die Installation werden hier auf rund 16.000 Euro geschätzt. Bereits 2017 hatte die Stadt Bünde zusätzlich eine mobile Sirenenanlage erworben, die beim Löschzug Spradow stationiert ist.

Nach dem Ende des Kalten Krieges abgebaut

Schon einmal gab’s in der Else­stadt ein Sirenenwarnsystem. Nach dem Ende des Kalten Krieges waren die stationären Anlagen jedoch zurückgebaut worden. Aufgrund von Erfahrungen mit verschiedenen Großschadensereignissen – wie Sturmtiefs, Starkregen oder Großbränden – in der jüngeren Vergangenheit hat bei den zuständigen Behörden jedoch ein Umdenken stattgefunden.

Zwar seien im Zuge der Entwicklung effektiver und auch zeitgemäßer Warnkonzepte etwa Smartphone-Apps wie NINA oder KATWARN eingeführt worden. Allerdings habe sich der Aufbau eines Warnsirenensystems als besonders effektive Warnmöglichkeit für Nordrhein-Westfalen herauskristallisiert – vor allem mit Blick auf die Flächenabdeckung und zu Nachtzeiten.

Einheitliches Warnsystem empfohlen

Der Kreis Herford hat seinen Kommunen die Anwendung eines einheitliches Warnsystems der Hagener Elektro- und Kommunikationstechnik GmbH & Co. KG (HELIN) empfohlen. Auf dieser Grundlage ist die Erarbeitung eines Warnkonzeptes für den gesamten Wittekindskreises bereits abgeschlossen.

»Werden denn alle Teile von Bünde durch das Warnsystem abgedeckt? Auch Dünnerholz?«, wollte Grünen-Ratsherr Elmar Holstiege wissen. Laut Ordnungsamtsleiter Ralf Bartling würden laut vorliegendem Beschallungsplan sämtliche Stadtteile abgedeckt. »Wir hatten zunächst versucht, Standorte für die Sirenen auszuwählen, die in unserem eigenen Bestand sind. Das ging wegen der Beschallungsplanung jedoch nicht«, verwies der Rathausmitarbeiter auf den Umstand, dass auch Privathäuser und Betriebe in das Warnsystem integriert werden. »Die jeweiligen Besitzer haben aber sofort zugesagt«, bedankte sich Bartling, der auch Alarmtestläufe an den jeweiligen Standorten ankündigte. Steht das System erst einmal, gibt es jährlich nur einen landeseinheitlichen Probealarmtag. Dieser findet 2019 am 5. September statt.