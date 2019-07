Bünde/Halle (WB). Ein Verkehrsschild, ein Pfosten, ein Garten, ein Zaun, eine Leitplanke: Dass der Dacia noch weiterfahren konnte, nachdem er so ziemlich alles gerammt hat, was seinen Weg durch Halle kreuzte, ist erstaunlich. Am Steuer soll ein 81-Jähriger aus Bünde gesessen haben.