Bünde (WB/cbi).Willkommen in Deutschland: Im Zuge der Städtepartnerschaft zwischen Bünde und Jakobstad/Pietarsaari hat Bürgermeister Wolfgang Koch am Dienstagmorgen vier finnische Schülerinnen im Rathaus begrüßen können.

Das Stadtoberhaupt blickte in einer kurzen Einführung auf die nun 51 Jahre währenden engen Beziehungen zwischen den beiden Städten zurück. »Den Schüleraustausch selbst gibt es seit 1971«, erklärte Koch den Gästen und ihren Bünder Gastgeberinnen auf Englisch. Eine besondere Gemeinsamkeit zwischen beiden Kommunen hob der Bürgermeister hervor, denn auch Jakobstad/Pietasaari ist als Tabakstadt bekannt. »Heut lebt unsere Partnerschaft aber hauptsächlich vom kulturellen Austausch und gegenseitigen Besuchen.«

»Hier ist es wärmer als bei uns«

Auch Jürgen Schimmel, Vorstand der Deutsch-Finnischen-Gesellschaft Bünde, die gemeinsam mit der Stadt die Schüleraustausche organisiert, begrüßte die Gäste. Zugleich dankte er den Familien, die die Finninnen bei sich aufnehmen, um ihnen die Region und die deutsche Kultur näherzubringen.

Unter anderem steht auch ein Ausflug nach Köln auf dem Programm, bevor es für die Gäste aus dem Norden am kommenden Montag wieder zurück in die Heimat geht. Begleitet werden sie dann von ihren Bünder Gastgeberinnen, die eine Woche in Finnland verbringen werden. Und dann sollten sie auch wärmere Kleidung für den »finnischen Sommer« im Gepäck haben. Denn Gastschülerin Elin Porthin fiel nach ihrer Ankunft in Deutschland auf: »Hier ist es schon etwas wärmer als bei uns zu Hause. Da haben wir gerade nur 13 Grad«,

80 Austauschschüler in zehn Jahren

Am Ende des Empfangs wurde den Gästen als Erinnerung ein USB-Stick mit dem Bünder Stadtportrait überreicht. Zudem haben sie kostenfreien Eintritt im Bünder Freibad – dem »open-air swimming pool«, wie Wolfgang Koch ins Englische übersetzte.

Für den Austausch bewerben können sich alle Schüler ab dem neunten Jahrgang. Auch wenn es dieses Jahr so scheint, als ob der Austausch nur Mädchen offen steht, ist die Teilnahme durchaus auch jungen Männern erlaubt. Hier scheitert es laut Rathausmitarbeiterin Sabine Bartetzko allerdings oftmals an der mangelnden Reiselust der finnischen Schüler. In den letzten zehn Jahren haben rund 80 junge Menschen die Reise in die Ferne gewagt.