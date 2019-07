Nicht nur jüngere Radfahrer ignorieren häufig das Radelverbot in der Fußgängerzone der Eschstraße zwischen Museumsplatz und Kaiser-Wilhelm-Straße. Auch ältere Radler, die mit ihren E-Bikes unterwegs sind, steigen in der Innenstadt häufig nicht ab. Foto: Daniel Salmon

Von Daniel Salmon

Bünde (WB). Es ist ein alltägliches Bild: Ständig düsen Radler durch die Fußgängerzone der Eschstraße, obwohl das verboten ist. An einem Nachmittag vor einigen Tagen entdeckte ein WB-Leser einen Postboten, der ebenfalls auf seinem Bike dort lang fuhr. »Hat der eine Ausnahmegenehmigung?«, will der Mann wissen.

»Auch der Postbote darf außerhalb der für den Lieferverkehr in der Eschstraße freigegebenen Zeiten zwischen 7 und 11 Uhr und 19.30 bis 22 Uhr nicht radeln«, beantwortet Bündes Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz diese Frage. Zwar sei eine Ausnahmegenehmigung grundsätzlich möglich, wenn die Notwendigkeit dafür entsprechend begründet werde. »Doch welche Gründe eine solche Ausnahme rechtfertigen, ist schwer zu definieren«, so Greiner-Rietz.

Problem im Rathaus bekannt

Das Problem von uneinsichtigen Radlern in der Innenstadt ist im Rathaus längst bekannt. Wie mehrfach berichtet, gilt die Verbotszone für den Bereich der Eschstraße zwischen Museumsplatz und Kaiser-Wilhelm-Straße. Darauf weist auch eine entsprechende Beschilderung hin.

Diese wird aber von vielen Bürgern wohl nicht wahrgenommen – oder schlichtweg ignoriert. »Das verbotswidrige Radfahren in der Fußgängerzone führt regelmäßig zu Gefährdungen der Fußgänger, besonders von Kindern und mobilitätseingeschränkten Personen«, wie Greiner-Rietz erklärt. Entsprechende Beschwerden würden ständig an die Stadt herangetragen. Vor allem in den wärmeren Monaten des Jahres würde die Zahl der Radler in der Fußgängerzone ansteigen.

Auch der Bünder, der sich in der Sache an diese Zeitung gewandt hat, beklagt: »Das ist wirklich manchmal sehr gefährlich und es sind nicht nur jüngere, die durch die Eschstraße sausen. Auch Ältere auf ihren E-Bikes steigen teilweise nicht ab.«

Regelmäßige Kontrollen

Nach Angaben von Doris Greiner-Rietz führe der zentrale Außendienst der Stadt regelmäßig Kontrollen in der Eschstraße durch. Radfahrer würden dabei gezielt angesprochen und zum Absteigen aufgefordert. Verwarn- oder Bußgelder dürften die Stadtmitarbeiter bei Verstößen jedoch nicht kassieren. Denn für die Überwachung des fließenden Verkehrs ist die Kommune nicht zuständig. »In Einzelfällen werden aber die Personalien aufgenommen und an die Polizei weitergegeben«, führt Greiner-Rietz aus. Mit der Bünder Polizeiwache unterhält die Stadt Bünde seit 2005 eine so genannte Ordnungspartnerschaft.

Das Fahrzeugverbot in besagtem Teil der Eschstraße gilt übrigens seit der Einrichtung der Fußgängerzone Anfang der 1970er-Jahre. »Die Nutzung von Tretrollern oder Skateboards durch Kinder oder Jugendliche in der Fußgängerzone oder auf Gehwegen wird in der Regel toleriert, soweit andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden«, so die Stadtsprecherin. Zudem handele es sich bei diesen Fortbewegungsmitteln auch nicht um Fahrzeuge im Sinne der Straßenverkehrsordnung.

Kommentar

Egal ob alt oder jung – immer wieder fahren Radler verbotenerweise durch die Fußgängerzone in der Eschstraße. Dabei ist es oft egal, ob sie flott oder eher gemächlich unterwegs sind. Gerade wenn die Innenstadt voll ist, geht von ihnen eine ständige Gefahr für Passanten aus. Ärgerlich ist, dass sie sich von anderen Bürgern nichts sagen lassen, wenn sie auf das Radelverbot angesprochen werden. Stattdessen reagieren sie auf die Hinweise oft mit wüsten Beschimpfungen. Solch ein Verhalten ist unmöglich – und zwar gleich in doppelter Hinsicht.