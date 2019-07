Von Daniel Salmon

Am Dienstagnachmittag hatte das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung die Fördermittelbewilligungen für die einzelnen Kommunen auf seiner Homepage veröffentlicht. Die entsprechenden Zuwendungsbescheide sollen nach den Sommerferien in den Briefkästen der Rathäuser landen. »Das ist wirklich eine hocherfreuliche Nachricht, die uns die Umsetzung des für Bünde so wichtigen Projektes sehr, sehr, sehr erleichtert«, kommentierte Bürgermeister Wolfgang Koch.

Risikozuschlag schon eingepreist

Zuletzt hatten die beauftragten Planer des niederländischen Büros Hooper Architects das Investitionsvolumen auf rund 8,67 Millionen Euro geschätzt. Ein Risikozuschlag – der Mehrkosten aufgrund des schlechten Untergrundes auf dem Freibadareal verursacht – ist in dieser Summe bereits eingerechnet worden. Die zu 60 Prozent förderfähige Summe war in dem Ende Februar eingereichten Förderantrag auf rund 6,6 Millionen Euro beziffert worden.

Dass Bünde überhaupt Zuwendungen für den geplanten Neubau erhält, sei laut Koch bis zum Schluss nicht sicher gewesen. Denn bei einer Ortsbegehung Anfang Mai hätten ihm Vertreter des Heimatministeriums und der Detmolder Bezirksregierung nur schlechte Erfolgsaussichten für eine Förderung bescheinigt. »Trotzdem haben sie sich aber dafür stark gemacht«, so der Bürgermeister. Denn aus Sicht des Heimatministeriums habe das Freibadthema nicht gut zum Förderprogramm »Soziale Integration im Quartier« gepasst.

»Es muss wohl ein Umdenken oder eine Neubewertung des Themas Schwimmen stattgefunden haben«, vermutete Alfred Würzinger, Geschäftsführer der Bünder Bäder GmbH. Die städtische Tochter ist Bauherrin des neuen Bades. Laut Würzinger bestehe nun mehr Planungssicherheit in der Sache. Der Bäderchef ist überzeugt, den bislang gesteckten Zeitplan – die Eröffnung des Neubaus ist für die Saison 2020 geplant – einhalten zu können.

Dank an Beteiligte

Doch was wäre aus dem geplanten Neubau geworden, hätte es keine Förderung gegeben? Diese Frage hatte auch schon die Bünder Lokalpolitiker in der Ratssitzung im Mai umgetrieben. »Das ist ein so gutes Projekt für die Stadt insgesamt, dass wir mit besonderer Kraftanstrengung auch versucht hätten, das auch ohne Fördermittel hinzubekommen«, zeigte sich Wolfgang Koch überzeugt. Der Bürgermeister bedankte sich ausdrücklich bei allen am Projekt und dem Förderantrag Beteiligten, darunter die Mitarbeiter der Bäder GmbH, der Stadtverwaltung und des Generalplaners Hooper Architects.

Neben der Freibadförderung gehen im Zuge der Städtebauförderung rund 200.000 Euro zusätzlich nach Bünde. Unter anderem werden ein Realisierungswettbewerb für das Bahnhofsumfeld, die Einrichtung eines Innenstadtmanagements unterstützt und weitere im Zuge des innerstädtischen Entwicklungskonzepts (ISEK) beantragte Maßnahmen gefördert.

Kommentar

Glück gehabt: 92 Kommunen hatten beim Investitionspakt »Soziale Integration im Quartier« auf Fördermittel gehofft. 45 waren letztlich zum Zuge gekommen – darunter Bünde. Das dürfte hoffentlich jene UWG- und Grünen-Politiker beruhigen, die in der Mai-Ratssitzung Bedenken angemeldet hatten, dass die Stadt sich ein Bad mit der beschlossenen Ausstattung ohne Fördergelder kaum leisten könne. Und trotz aller Freude: Wenigstens 4,7 Millionen Euro muss die Stadt am Ende selbst zuschießen – zumindest wenn die aktuelle Kostenschätzung passt.