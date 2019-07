Möglicherweise könnte der Richterspruch aber am 5. August fallen. Dann soll ein Gutachten vorliegen, das Aufschluss über eine mögliche verminderte Schuldfähigkeit oder sogar die Schuldunfähigkeit des derzeit Arbeitslosen geben soll.

Sämtliche Taten sollen sich im Laufe der vergangenen Jahres ereignet haben – und immer waren wohl auch Alkohol und oder Drogen im Spiel. Vorgeworfen worden war dem Mann unter anderem, dem Vater seiner Freundin Pfefferspray ins Gesicht gesprüht zu haben. Außerdem soll er einem Passanten grundlos ins Gesicht geschlagen haben.

Rettungskräfte beleidigt?

Zudem, so hatte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft bereits beim Prozessauftakt Ende Juni ausgeführt , habe der Angeklagte im November 2018 mehrere Rettungssanitäter und einen Notarzt bei einem Einsatz massiv beleidigt. Auch soll er versucht haben, einen der Helfer mit einem Holzspielzeug abzuwerfen – verfehlte aber sein Ziel. Die Retter waren damals ausgerückt, weil sich der Beschuldigte – angeblich in Selbstmordabsicht – mit einem Cuttermesser schwer am Unterarm verletzt hatte.

Die eingesetzten Sanitäter sollten am Mittwoch Licht in die Vorkommnisse jenes Spätherbstabends bringen, denn der Angeklagte selbst hatte sich beim Prozessauftakt kaum an den Vorfall erinnern können. Laut der übereinstimmenden Aussage von zwei Zeugen habe sich der Angeklagte zunächst kooperativ verhalten und sich auch helfen lassen. Dann sei die Situation aber ohne Vorwarnung eskaliert. »Als der Notarzt ihn nach seinen Papieren fragte, wurde die Stimmung plötzlich aggressiv«, schilderte ein Sanitäter (32). Sein Kollege (45) ergänzte: »Er ist von jetzt auf gleich ausgeflippt, so etwas habe ich noch nie erlebt.« Beleidigungen wie »ich box’ dich aus dem Leben« sollen gefallen sein.

Verfahren wegen zwei Delikten eingestellt

Aus Sorge, der Beschuldigte könne auf sie losgehen, habe die Rettungscrew dann die Wohnung verlassen und sich bis zum Eintreffen der bereits verständigten Polizei in ihren Wagen verbarrikadiert. Wie später herauskam, soll der 27-Jährige, der auch wegen einer psychischen Erkrankung unter Betreuung steht, rund 1,7 Promille Alkohol sowie Spuren von Amphetamin und Cannabis im Blut gehabt haben.

Ein Arzt, der den Angeklagten schon früher behandelt und 2016 ein Gutachten über diesen erstellt hatte, wies darauf hin, dass die Steuerungsfähigkeit des Bünders in gewissen Situation aussetzen könne, obwohl er wisse, dass er falsch handele. Weil die Beurteilung aber schon drei Jahre alt ist, ordnete die Richterin die Erstellung eines neuen Gutachtens an.

Das Verfahren wegen des Faustschlags stellte das Gericht – wie auch schon den vermeintlichen Diebstahl einer Flasche Jägermeister am ersten Verhandlungstag – mit Blick auf die übrigen, noch im Raum stehenden Delikte ein.