Wie Fraktionssprecher Ernst Tilly mitteilt, hätten dieses Mal die Wünsche der Jugendlichen auf mehr Beteiligung und Mitwirkung an der Kommunalpolitik im Vordergrund gestanden. »Dafür wünschten sich die Aktivisten und Schülervertreter die Einrichtung eines Jugendparlamentes, das es vor Jahren schon einmal gab«, so Tilly. Der Liberale berichtete aus dem damaligen Projekt, das allgemein sehr begrüßt wurde, aber seine interessierten Mitglieder verlor, als sie ohne Ersatz Bünde für Studium und Ausbildung verließen.

Um das zu vermeiden, wurde überlegt, das Gremium der jungen Leute aus Vertretungen der weiterführenden Schulen und der Jugendarbeit in Vereinen und Einrichtungen zu konkreten Projekten beraten zu lassen, die in ein bis zwei Jahren verwirklicht werden und so jeweils das aktuelle Interesse der jungen Generation finden könnten. Das Bünder Jugendamt sei laut Tilly zur Zusammenarbeit bereit. Auch deute sich eine Zusammenarbeit mit der Grünen-Fraktion an.

Als ein Thema wurden bessere Spiel- und Sportmöglichkeiten für Jugendliche im Stadtgebiet auch ohne Vereinsbindung genannt. Die Mitwirkung der jungen Generation beim neuen Umweltbeirat möchten die Klimaschützer ebenfalls erreichen.

Kostenfreies Tickt für den Nahverkehr

Als besonderer Wunsch nach klimaschonendem öffentlichen Nahverkehr sei diskutiert worden, für Schüler und Auszubildende ein möglichst kostenfreies Ticket im heimischen Verkehrsverbund zu erreichen, informierte Tilly. »Auf jeden Fall will man die gleichen Chancen wie bei Studierenden mit ihrem Semesterticket.« Fraktionsmitglied Sven Schäffer berichtete über den Diskussionsstand im Kreis Herford.

Bei der Umsetzung anderer klimaschonender Maßnahmen in Bünde freute sich FDP-Ratsherr Martin Lohrie über die konkreten realistischen Ziele der Jugendlichen, die zum Teil schon in Arbeit seien und von der FDP-Fraktion weiter unterstützt würden: Strom aus dem Elsewehr mit Fischtreppe zur Verbesserung der Lebensqualität im Fluss; mehr Fotovoltaikanlagen zur Stromgewinnung auf öffentlichen Gebäuden wie schon beim Bahnhofsbau geplant, sichere Radwege zu Schulen.

Technische Unterstützung beim Müllsammeln

Beklagt wurde, dass die Mülltrennung immer noch nicht an allen weiterführenden Schulen praktiziert werde, während die Beteiligung der Kinder an den Grundschulen für diese Umwelterziehung gelobt wurde.

Den jungen Klimaschützern machte die FDP Mut, mit ihren Zielen und ihren Aktivitäten an den Schulen selbst an die Öffentlichkeit zu gehen, zum Beispiel mit den erarbeiteten Flyern aus dem Naturwissenschaftsunterricht der Forscherhausschule, den Projekten an beiden Gymnasien und der Gesamtschule. Die Jugendlichen wünschten sich auch mehr Echo aus der Schülerschaft der Realschulen.

Bei Müllsammelaktivitäten sagte die FDP-Fraktion technische Unterstützung zu. Das weite Feld der Verringerung von Plastik im Alltag, besonders beim Einkaufen, soll ebenso wie Unterstützung für Baumpflanzaktionen beim nächsten Gespräch nach den Sommerferien beraten werden.