Zu den größten Veranstaltung bei »Sommer im Park« zählt traditionsgemäß das Volksradfahren, an dem sich auch die Jüngsten beteiligen können. Foto: Annika Tismer

Bünde (WB). Mit einem abwechslungsreichen Sportprogramm unter freiem Himmel hat der »Sommer im Park« passend am letzten Schultag seinen Abschluss gefunden. Für die vierte Saison der Veranstaltungsreihe zieht die Stadt ein insgesamt positives Fazit – und hat für das kommende Jahr bereits einige Anpassungen geplant.

Die vier Wochen voller Sport, Musik, Genuss, Events und Aktionen sowie das meistens gute Wetter bescherten Bündes grüner Mitte wie im Vorjahr viele Tausend Besucher. »Wir freuen uns über den insgesamt wieder ausgesprochen guten Zuspruch. Der Steinmeisterpark hat sich als Veranstaltungsort im Herzen Bündes etabliert – das ist einmal mehr deutlich geworden«, sagt Ralf Grund vom Stadtmarketing. Heimische Vereine, denen für ihr Engagement großer Dank gebühre, hätten beim »Sport im Park« zu mehr als 100 Sport- und Bewegungsangeboten eingeladen. So wurden während der vier Wochen fast täglich Bünder unter freiem Himmel in Bewegung gebracht.

Anwohner rechtzeitig informiert

Veranstalter und Mitwirkende können auf eine gute bis sehr gute Besucherfrequenz bei den unterschiedlichen Angeboten zurückblicken. So seien beispielsweise das Bünder Weinfest, das Kinder- und Jugendfest »Wir sind da!« oder das Bünder Craft-Beer und Foodtruck-Festival erneut Publikumsmagnete gewesen, und auch die Tiki Bar habe als Ergänzung zum gesamten Geschehen im Park gut funktioniert.

»Das breite Spektrum der Veranstaltungen hat wie in den Vorjahren unterschiedliche Zielgruppen in den Steinmeisterpark geführt«, so Grund, der betont, dass es bei städtischen Veranstaltungen diesmal nur eine Anliegerbeschwerde gegeben habe. »Somit ist das Konzept aufgegangen, die Anwohner bereits im Vorfeld detailliert zu informieren.«

Mittlerweile würden viele Bürger den Park auch bei vermeintlich kleineren Veranstaltungen, wie beispielsweise den Akustik-Abend, besuchen. »Wir haben bereits mehrere Anfragen für ganz unterschiedliche Veranstaltungen als Ergänzung für 2020 erhalten.«

Weinfest beginnt einen Tag eher

Und dass Bünde 2020 eine fünfte Saison seiner noch jungen Veranstaltungsreihe sehen wird, ist bereits geplant. Allerdings sei solch ein langes und vielfältiges Dauerevent mit so vielen Beteiligten stets aufwendig vorzubereiten und durchzuführen. »Zum Beispiel werden wir die Terminierung der Veranstaltungen im kommenden Jahr erst nach der Auslosung zur Fußball-Europameisterschaft angehen«, kündigt Grund an.

Das Weinfest beispielsweise sei am Freitag und Samstag hervorragend, am Sonntag dafür eher mäßig besucht worden. »Deshalb wird das Weinfest 2020 von Donnerstag bis Samstag stattfinden«, so Grund. Und auch beim Volksradfahren »1.000 Räder Bünde« und der integrativen Radtour »Miteinander radeln« müsse überlegt werden, wie wieder mehr Radler zum Mitmachen bewegt werden können.