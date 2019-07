Von Hilko Raske

Ob es dazu allerdings kommen wird, steht in den Sternen. So sprachen sich die Mitglieder des Planungsausschusses mehrheitlich gegen den Vorstoß der Grünen aus. Anders beurteilten die Kommunalpolitiker den Grünen-Antrag allerdings in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause. Hier wurde dieser Punkt von der Tagesordnung genommen, um den Fraktionen die Möglichkeit zur Beratung zu geben. Dabei geht es in erster Linie um die Frage, was denn überhaupt nach Vorstellung der Grünen ein Schottergarten ist.

Kein Lebensraum für Tiere

Konkret hatten die Grünen gefordert, dass die Stadtverwaltung zwei bauplanungsrechtliche Regelungen in den Bebauungsplänen aufnehmen sollte. Zum einen wollen die Grünen die Bünder dazu verpflichten, dass sie nicht überbaubare sowie überbaubare, aber nicht bebaute Grundstücksflächen begrünen, bepflanzen und unterhalten.

Außerdem soll die Anlage und die Abdeckung von gärtnerisch anzulegenden Flächen mit Mineral- oder Kunststoffen – außer für Wege und Zufahrten – künftig ausgeschlossen werden. »Überall, wo Steine und Schotter die Vorgärten versiegeln, finden Tier und Natur keinen Lebensraum mehr. Dieser Beschluss bedeutet nicht, dass ab sofort jede Form von Steingärten verboten ist, bestehende Gärten haben Bestandsschutz«, begründet Stefanie Janßen-Rickmann, Fraktionschefin der Grünen, den Antrag.

Gegen Verbote sprach sich die SPD-Fraktionschefin Andrea Kieper aus. Man solle stattdessen mit einer Informationsbroschüre über die negativen Auswirkungen aufklären, lautet ihre Empfehlung. Generelle Unterstützung erhielten die Grünen vom SPD-Ratsherrn Ralf Brinkmann. Allerdings gebe es etliche Fragen, die zu klären seien. »Was ist überhaupt ein Schottergarten?«

Kritik von UWG und FDP

Rechtliche Bedenken äußerte der Technische Beigeordnete Dr. Andreas Siepenkothen: »Es ist vorstellbar, dass ein bestehender Bebauungsplan gekippt werden muss, wenn juristisch erfolgreich dagegen vorgegangen wird.«

Deutlich gegen neue Verbote positionierten sich UWG und FDP. Man setze Grundstückeignern damit viele Grenzen, monierte Armin Kuschel (UWG). Mit noch mehr Verboten würden Bürger noch mehr drangsaliert, kritisierte Guido Ronsiek, der für mehr Aufklärung in der Sache plädierte.

Kommentar

Inzwischen dürfte es auch der Letzte wissen: Schotterbeete sind bessere Steinwüsten. Und dass sie pflegeleichter sind, trifft auch nicht unbedingt zu. Insoweit ist der Vorstoß der Grünen nachvollziehbar. Vor allem auch in Hinblick auf den Klimawandel. Wer auf Grün im Garten setzt, leistet schließlich einen aktiven Beitrag zur CO2-Reduzierung.

Ob ein derartiger Eingriff ins Bauplanungsrecht allerdings in einer juristischen Auseinandersetzung Bestand haben würde, sei dahingestellt. Und darüber hinaus hätten die Grünen wieder einmal das Vorurteil bestätigt, sie wären die Verbotspartei. Eine umfassendere Aufklärung und Sensibilisierung – auch in Zusammenarbeit mit den Naturschutzverbänden – wäre hier vielleicht auf Dauer wirkungsvoller. Hilko Raske