Von Hilko Raske

Bünde (WB). Eine üppige Blütenpracht am Ackerrand – dieser Anblick hatte in den vergangenen Jahr eher Seltenheitswert. Doch gerade Ackerwildkräuter dienen vielen Insekten als Nahrung.

Um auf ihre Bedeutung aufmerksam zu machen, hat der Naturschutzbund (Nabu) gemeinsam mit der Bünder WESTFALEN-BLATT-Lokalredaktion einen Fotowettbewerb zum Thema »Klatschmohn« veranstaltet – mit überwältigender Resonanz, wie Nabu-Kreisvorsitzender Friedhelm Diebrok betont. Mehr als 120 Naturfreunde aus dem gesamten Kreis Herford haben sich beteiligt und mehr als 300 Fotos eingeschickt. Eine dreiköpfige Jury – Friedhelm Diebrok sowie die Nabu-Mitglieder Anja Reckeschat und Siegfried Thüte – hat alle Bilder begutachtet.

»Wir waren überrascht, wie vielfältig die Bilder zum Thema ›Klatschmohn‹ sind. So gibt es imposante Landschaftsaufnahmen, stimmungsvolle Sonnenaufgänge, Fotos mit viel Liebe zum Detail und überraschende Bildkompositionen«, sagt Diebrok. Alle Fotos seien von guter Qualität gewesen – und das habe es der Jury nicht leicht gemacht. Immerhin mussten aus den mehr als 300 Einsendungen zehn Erstplatzierte ausgewählt werden. Mehrere Stunden haben man alle Fotos verglichen, beurteilt und in verschiedene Kategorien unterteilt.

Auswahl gestaltete sich schwierig

Nach intensiven Diskussionen hätten sich dann zehn Siegerbilder herauskristallisiert. »Für jedes dieser Fotos konnten die Jurymitglieder dann auf einer Skala von eins bis fünf Punkte vergeben«, so Diebrok. Die meisten Punkte habe ein Bild von Michaela Engelking (Vlotho) auf sich vereinen können. »Ein Foto mit großer Aussagekraft. Es zeigt, welche Bedeutung Klatschmohn als Nahrungsquelle für Insekten – in diesem Fall Hummeln – hat«. Den zweiten Platz teilen sich Bilder von Bernd Woker (Löhne) und Friedhelm Drees. Zu den weiteren zehn Gewinnern gehören Andreas Dönnecke (Enger), Dana Thielen, Katharina Coenen (Rödinghausen), Katharina Schlüer, Martin Wlecke (Bünde), Nina Krüger und Torsten Arning (Kirchlengern). »Hier haben wir allerdings nicht mehr zwischen den einzelnen Plätzen unterschieden«, informiert Diebrok.

Und was gab es beim Wettbewerb zu gewinnen? »Die ersten drei Plätze können sich über jeweils ein Exemplar des Buches ›Das Ende der Natur‹ und eine Tüte Wildblumensamen freuen. Für Platz vier bis zehn gibt es jeweils ein Glas Nabu-Honig und eine Wildblumensaat. Alle anderen Teilnehmer erhalten als Dankeschön außerdem eine Tüte Wildblumensamen«, so Diebrok. Man werde die Teilnehmer nun per Email informieren. Die Gewinne können in der Nabu-Geschäftsstelle in Bünde, Engerstraße 151, abgeholt werden.