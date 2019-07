Bünde/Hüllhorst (WB). Ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Bünde ist bei einem Unfall in Hüllhorst am Montag schwer verletzt worden. Er war mit dem Auto eines 61-jährigen Mannes aus Bünde zusammengestoßen.

Zu dem Unfall kam es laut Mitteilung der Polizei gegen 22.10 Uhr, als der Biker mit seiner Suzuki die Löhner Straße in Fahrtrichtung Hüllhorst befuhr. Ein ebenfalls aus Bünde stammender, 61-jähriger Fahrer eines Nissan war zuvor aus der Wurlitzer Straße nach rechts in Richtung Hüllhorst in die Löhner Straße abgebogen, »obwohl sich das Motorrad bereits nahe des Einmündungsbereichs befand«, so die Polizei.

Um eine Kollision zu verhindern, bremste der 31-Jährige nach ersten Ermittlungserkenntissen ab und stürzte. Dabei rutschte die Suzuki zunächst weiter, prallte gegen den Nissan und schleuderte anschließend in Richtung der Lusmühlenstraße. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf mindestens 10.000 Euro.