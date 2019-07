Von Carolin Bittner

Bünde (WB). »Das große Sterben«, wie eine Friedhofsbesucherin drastisch schildert, wird aktuell an vielen Orten in Bünde beobachtet. Zu hunderten bedecken tote Hummeln den Boden. Besonders aufgefallen ist es den Bündern am Hunnebrocker Friedhof und am Konrad-Adenauer-Kreisel in Spradow.

Ein ungewohntes Bild bietet der Friedhof an der Engerstraße seit einigen Tagen. Über alle Wege verteilt liegen verendete Hummeln. Nur noch wenige sieht man über den vereinzelt angepflanzten Lavendelsträuchern nach Nahrung suchen. Dies bemerkten einige der Friedhofsbesucher. Sie informierten den Naturschutzbund (Nabu) – der reagierte und schickte jemanden vorbei.

»Wir wurden am Sonntagabend von Besuchern des Friedhofes informiert und haben uns am nächsten Morgen direkt dorthin begeben, um uns selbst ein Bild von der Situation zu machen«, so Friedhelm Diebrok, Vorsitzender des Nabu-Kreisverbandes Herford. »Auf dem Hauptweg des Friedhofes lagen auf einer Strecke von ungefähr 50 Metern bestimmt 100 Hummeln, die bereits gestorben waren, einige lagen auch noch im Sterben.«

Warum ausgerechnet der Friedhof und der Kreisel betroffen sind, obwohl sie mehrere Kilometer auseinander liegen, erklärt der Naturschützer auch. »Die beiden Orte haben eine Gemeinsamkeit: Sie werden von der Silberlinde überschattet.« Diese ursprünglich aus Südosteuropa stammende Lindenart wird in Deutschland oft für dekorative Zwecke auf Friedhöfen oder für Alleen angepflanzt.

Silberlinde blüht als letzer Baum

»Die Silberlinde ist der letzte Baum, der im Sommer noch Blüten trägt«, berichtet Diebrok. Deshalb fliegen die Hummeln Anfang Juli zu den Silberlinden, um dort Kraft und Nahrung zu tanken, denn weitere Nektarquellen sind zu diesen Zeitpunkt nur noch wenig vorhanden. Allerdings kommen die Hummeln zu spät, der Baum ist jetzt schon fast verblüht. Die Hummeln sind durch den langen Flug stark erschöpft. Und dann müssen sie um die wenige Nahrung nicht nur innerhalb ihres Volkes konkurrieren, sondern auch gegen Bienen und andere Insekten. Schlussendlich sterben sie an Nahrungsmangel.

Weniger Nahrungsquellen

»Andere Nahrungsquellen, die früher auf Friedhöfen, in Gärten oder auch am Straßenrand gewachsen sind, sind heute kaum noch vorhanden«, so Diebrok. Die meisten Pflanzen, die heutzutage auf Friedhöfen gesetzt würden, wie der Buchsbaum oder auch verschiedene Bodendecker, hätten keine Blüten. Das führe dazu, dass die Hummeln nur ein sehr geringes Angebot an Nektar und Pollen vorfinden, wenn die Linden keine Blüten mehr tragen. Auch der Trend zu Steingärten oder Designergärten vermindere das natürliche Nahrungsangebot der Insekten. »Omas Garten mit den Sommerblumen fehlt den Hummeln«, meint Friedhelm Diebrok.

Weiterhin moniert der Nabu-Kreisvorsitzende, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der sogenannten Ackerwildkräuter kontinuierlich zurückgegangen sei. Deshalb begrüßt er das Projekt »Blühendes Land durch Bauernhand«. Bei diesem haben Herforder und Bielefelder Landwirte rund 25 Hektar ihrer Nutzfläche in eine Blumenwiese umgewandelt. Allerdings sei es noch viel zu wenig, um ein Artensterben zu verhindern und eine Vielfalt zu gewährleisten.

Die Naturschützer sehen inzwischen bei vielen Insekten einen drastischen Rückgang der verschiedenen Völker. Deshalb gibt Diebrok jedem, der zur Rettung der Insekten beitragen möchte, einen Tipp: »Lassen Sie sich im Fachmarkt über die verschiedenen Pflanzenarten beraten. Es gibt so viele verschiedene Pflanzen, die pollen- und nektarreich sind. Da ist für jeden etwas dabei.«

Massenware aus dem Baumarkt helfe jedoch nicht. »Es ist für die Hummeln so, als wenn wir Plastik essen müssten.« Jeder, der in seinem Garten oder auch auf dem Friedhof pollen- und nektarreiche Blumen pflanze, helfe den Hummeln beim Überleben. Ein Lavendelstrauch im Garten reiche schon aus, um die Tiere am Leben zu halten.