Von Daniel Salmon

»Well done«, ruft ihm Katie Collier zu. Die Texanerin ist eine der 22 Coaches, die den Kindern und Jugendlichen im Erich-Martens-Stadion eine Woche lang die wohl amerikanischste aller Sportarten beibringen.

»angenehme« Temperaturen

Sind beim Camp mit dabei: Kim Joel, Marvin, Julian, Christian, Mandy und Jasmin. Foto: Daniel Salmon Sind beim Camp mit dabei: Kim Joel, Marvin, Julian, Christian, Mandy und Jasmin. Foto: Daniel Salmon

Es ist das zehnte Trainingslager, das die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde im Zuge der Bünder Ferienspiele organisiert. Das Stadiongelände stellt die Stadt den Veranstalterun kostenlos zur Verfügung. »Somit feiern wir in diesem Jahr ein kleines Jubiläum«, sagt Michael Schmale, Organisationsleiter des Camps. Die Baseballtrainer kommen aus der Partnergemeinde in der Stadt Flatonia, die etwa 180 Kilometer von der Millionenmetropole Houston entfernt liegt.

Delegationsleiter der Amerikaner ist einmal mehr Tim Rowell. »Die Deutschen lernen wirklich sehr schnell. Sie haben ein gutes Ballgefühl, wahrscheinlich weil viele von ihnen Fußball spielen«, sagt der 46-Jährige. Am Montag bringen er und seiner Mitstreiter den acht- bis 19-jährigen Camp-Teilnehmern erst mal Grundsätzliches bei. Regelkunde, Wurf-, Fang- und Schlagübungen stehen auf dem Programm. »Viele der Kinder und Jugendlichen sind Wiederholungstäter, bringen schon einiges an Erfahrung mit. Und im Lauf der Woche werden sie beim Spiel immer sicherer«, sagt Rowell, der sich zudem über das »angenehme« deutsche Wetter freut: In Ennigloh klettert das Thermometer am ersten Trainingsnachmittag »nur« auf 27 Grad. »In Texas haben wir derzeit 39 Grad.«

50 Ehrenamtler im Einsatz

In der Turnhalle bringen junge Texanerinnen den Bündern Cheerleading-Choreografien bei. Foto: Daniel Salmon In der Turnhalle bringen junge Texanerinnen den Bündern Cheerleading-Choreografien bei. Foto: Daniel Salmon

Während sich morgens die jüngeren Teilnehmer auf den extra abgesteckten Baseballfeldern des Stadiongeländes tummeln, sind nachmittags die Älteren dran. Aber nicht nur auf dem Rasen wird geschwitzt: In der angrenzenden Sporthalle bringen junge Texanerinnen 44 Mädchen Cheerleading-Choreografien bei. Abseits der rein sportlichen Betätigung werden Werte wie Fairness, gegenseitige Wertschätzung und andere soziale Kompetenzen vermittelt. »Das ist auch ein wichtiger Baustein des Camps«, sagt Schmale.

Damit die Baseballer und die Tänzerinnen ihre Camp-Zeit genießen können, legen sich rund 50 Bünder Gemeindemitglieder richtig ins Zeug. »Sie kümmern sich etwa um die Verpflegung oder waschen jeden Tag die Shirts und Caps der Teilnehmer«, erklärt Michael Schmale. Er ergänzt: »Hinter dem ganzen Angebot steckt echt viel Arbeit. Aber es lohnt sich auch.«

Abschlussturnier am Samstag

Das findet auch Jarvis Halfter, der bereits zum vierten Mal beim Trainingslager dabei ist. »Der Sport bockt einfach! Und der Teamgeist hier im Camp ist einfach nur super«, lobt der 13-Jährige. Was er und seine Mitspieler gelernt haben, wollen sie dann an diesem Samstag, 28. Juli, beim großen Abschlussturnier unter Beweis stellen – natürlich angefeuert von den Cheerleadern. Beginn ist um 8.45 Uhr im Erich-Martens-Stadion. Die Siegerehrung soll gegen 12 Uhr erfolgen.