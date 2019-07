Von Hilko Raske

Konkret gehe es um die Petition 94089, sagt Rokitta, der auch Vorstandsmitglied im Verein Freie Apothekerschaft ist. In ihr fordert der Pharmaziestudent Benedikt Bühler (19), dass »der Deutsche Bundestag beschließt, den Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu verbieten, um das Bestehen der Apotheke vor Ort in Zukunft zu gewährleisten.«

Aus Sicht von Rokitta handelt es sich um eine existenzielle Forderung. »Der europäische Gerichtshof hat im Oktober 2016 entschieden, dass EU-ausländische Versandapotheken nicht zur Einhaltung der Arzneimittelpreisbindung verpflichtet sind. Für deutsche Apotheken bleibt diese Preisbindung hingegen bestehen. Durch diese Ungleichbehandlung sind die Apotheken vor Ort wirtschaftlich gefährdet«, hält Rokitta fest. Das Prinzip der Preisgleichheit – egal wo ein verschreibungspflichtiges Medikament gekauft wird, hat es stets den selben Preis – werde damit ausgehöhlt. »Damit wird eine Grundlage des Arzneimittelwesens und der Solidargemeinschaft unterlaufen.«

Täglich haben 1300 Apotheken Notdienst

Hinter den führenden, im Ausland beheimateten Online-Apotheken stünden in erster Linie Kapitalgesellschaften. »Bei denen steht die Rendite im Vordergrund. Ein Service, wie sie die Apotheke vor Ort bietet, existiert nicht im entferntesten.« Rokitta erinnert in diesem Zusammenhang beispielsweise an die Beratung und die Notdienste. »Jeden Tag haben 1300 Apotheken in Deutschland Notdienst – und versorgen täglich etwa 20.000 Patienten außerhalb der Öffnungszeiten mit Medikamenten.« Darüber hinaus seien die Apotheken vor Ort auch Arbeitgeber, die die entsprechenden Abgaben und Steuern entrichten würden. »Wohingegen Onlinehändler aus dem Ausland nur die Mehrwehrsteuer zahlen.«

50.000 Unterschriften erforderlich

Die Petition sei bereits am 24. April eingereicht worden. »Allerdings ist sie zurückgewiesen worden, mit der Begründung, es gebe bereits ein ähnliche«, so Rokitta. Benedikt Bühler habe daraufhin einen Anwalt eingeschaltet. Der habe erreicht, dass die Petition 94089 am 17. Juli veröffentlicht wurde. »Bereits jetzt haben etwa 4600 Personen online unterzeichnet.« Außerdem bestehe die Möglichkeit, die Petition direkt vor Ort – beispielsweise in der Punkt-Apotheke – zu unterschreiben. Und wie bewertet Rokitta die Chancen für die Petition? »Wenn bis zum 13. August 50.000 Unterschriften eingegangen sind, muss sich der Bundestag damit beschäftigen.« Diese Zahl sei zu erreichen, ist sich Rokitta sicher.