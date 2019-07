Von Raphael Steffen

Außerdem soll bald das 50-jährige Jubiläum groß gefeiert werden. Bis zum 17. Juli haben sich etwa 1500 Spieler an den 18 Bahnen versucht. Damit liegen die Besucherzahlen im selben Bereich wie im Vorjahr, so der Vorsitzende von Ennigloh Aktiv, Thorsten Mailänder. Besonders an Schön-Wetter-Tagen finde die Anlage regen Zuspruch. Im Schatten der Bäume lässt es sich auch bei heißen Temperaturen im Dustholz gut aushalten. Allein am Pfingstmontag schauten 129 Minigolfer vorbei – Rekord. Schlecht-Wetter-Tage blieben bislang zum Glück selten. Erst zwei oder drei Mal habe man aus Sicherheitsgründen schließen müssen, schätzt Mailänder.

»Der Vandalismus hat nachgelassen«

Seit Beginn der Sommerferien hat die Anlage nicht nur samstags (14 bis 18 Uhr) und sonntags (11 bis 18 Uhr), sondern auch mittwochs (14 bis 18 Uhr) geöffnet. Eins freut die Ehrenamtlichen aber besonders: »Der Vandalismus hat nachgelassen«, sagt Mailänder. In der Vergangenheit hatten immer wieder Randalierer die kleine Hütte des Vereins heimgesucht, Türen und Fenster eingeschlagen oder Müll zurückgelassen. Seit einiger Zeit ist es ruhiger geworden.

50-jähriges Jubiläum

Die Saison 2019, die seit Ende April bis Anfang Oktober läuft, wird einen besonderen Höhepunkt haben: das 50-jährige Jubiläum der Anlage. Nicht wenige Bahnen sind noch im Original aus dem Jahr 1969 erhalten. Am 24. August soll der runde Geburtstag begangen werden. Dann ist ein Minigolf-Turnier im Mondschein geplant. Etwa 30 Spieler können teilnehmen, sollten sich aber vorab anmelden. Für den Fall, dass der Mond sich verstecken will, steht die Löschgruppe Muckum mit Scheinwerferlicht bereit.

Neues gibt es auch in Bezug auf die geplante Baumaßnahme. Wie mehrfach berichtet, will Ennigloh Aktiv auf dem Gelände der Anlage eine neue Holzhütte errichten, insbesondere um über eigene Toiletten verfügen zu können. Die Stadt Bünde hat 30.000 Euro Zuschuss zugesagt, seit kurzem liegt die Baugenehmigung vor. Der Vorstand hat entschieden, nach Saisonende mit den Arbeiten zu beginnen – also nach dem »Ennigloher Herbst« am 3. Oktober. »Wir wollen den Spielbetrieb nicht stören«, begründet Mailänder die Terminwahl. Die neue Hütte soll inmitten der Anlage entstehen und durch Einzäunung besser vor unbefugtem Betreten geschützt sein.

Der Stromnetzbetreiber Westfalen Weser Energie will in Abstimmung mit dem Verein im Zuge der Baumaßnahmen eine weitere Veränderung vornehmen: »Wir bekommen eine Ladestation für Elektro-Fahrzeuge«, kündigt Mailänder an. Sie wird wahrscheinlich auf dem Parkplatz am Hallenbad installiert werden, die ebenso wie der Parkstreifen und anders als das umliegende Gelände im Besitz der Stadt und von Ennigloh Aktiv gepachtet ist.