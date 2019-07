In diesem Haus im Stadtteil Ennigloh hat am Mittwochabend ein CO-Melder Alarm geschlagen. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit 58 Mann an. Außerdem waren 25 Rettungskräfte im Einsatz. Zwei Bewohner mussten ins Krankenhaus. Foto: Karin Koteras-Pietsch

Bünde (WB/hr). Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr die Feuerwehr Bünde ausgerückt. In der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilien hauses im Stadtteil Ennigloh hatte ein CO-Warnmelder Alarm ausgelöst und vor giftigem Kohlenstoffmonoxid (CO) gewarnt.

Die Bewohner hatten daraufhin die Wohnung verlassen und die Feuerwehr alarmiert. Haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte der Bünder Feuerwehr räumten das Wohnhaus vollständig und führten CO-Messungen durch. Aufgrund der Vielzahl der möglichen Betroffenen – die Feuerwehr ging von einem »Massenanfall von Verletzten« aus – wurden zusätzliche Rettungsdienstkräfte und eine Notärztin alarmiert. Insgesamt waren 58 Feuerwehrleute und 25 Rettungsdienstkräfte im Einsatz. In der betreffenden Wohnung hatten sich drei Menschen aufgehalten. Zwei von ihnen wurden aufgrund festgestellter CO-Werte im Blut zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

»Thermisches Versagen«

Ausschließlich in der betroffenen Wohnung wurden mit dem Messgerät der Feuerwehr erhöhte CO-Werte festgestellt. Ein als ehrenamtlicher Feuerwehrmann im Einsatz befindlicher Schornsteinfegermeister stellte fest, dass die Abgase der in der Dachgeschosswohnung befindlichen Gastherme aufgrund der hohen Außentemperaturen nicht durch den Schornstein abströmten, sondern in die Wohnung gedrückt wurden. »Die Anlage war in Ordnung, im Schornstein befanden sich keine Hindernisse. Das war praktisch ein thermisches Versagen«, informiert Bündes Feuerwehrchef Rüdiger Meier. Die Gastherme wurde vom örtlichen Energieversorger außer Betrieb genommen.

Schlimmeres verhindert

Der vorhandene CO-Warnmelder habe hier Schlimmeres verhindert, denn Kohlenstoffmonoxid sei ein geruch- und geschmackloses Gas, das bei entsprechenden Konzentrationen tödlich wirke, weil es unter anderem den Sauerstofftransport im Blut massiv behindere. »Im englischsprachigen Raum wird CO deshalb auch als ›silent killer‹ bezeichnet«, so Meier. Für die Bünder Feuerwehr sei dieser Einsatz übrigens eine Premiere gewesen. »Wir erleben es häufiger, dass uns besorgte Bürger anrufen und sagen, sie würden Gas riechen. In den meisten Fällen handelt es sich aber nicht um Gas, das einer Heiztherme entströmt, sondern beispielsweise um Faulgase von kompostierbaren Materialien wie Essensresten.«

Feuerwehr empfiehlt Kauf von CO-Warnmelder

Da sich dieses und vergleichbare Ereignisse in anderen Wohnungen wiederholen können, empfiehlt die Feuerwehr den Wohnungsinhabern, die Gasthermen oder Kamine beziehungsweise Kaminöfen in ihren Wohnungen haben, neben den obligatorischen Rauchwarnmeldern dringend den zusätzlichen Einbau von lebensrettenden CO-Warnmeldern. »CO-Warnmelder kann man im Fachhandel, im Baumarkt oder über das Internet kaufen. Neutrale fachliche Informationen zu diesem Thema findet man unter www.rauchmelder-lebensretter.de/kohlenmonoxid-geruchlos-unsichtbar-und-toedlich«, so Rüdiger Meier.