Bünde (WB). Wenn sich die Blechlawinen während der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen in Gang setzen und Familien mit Kind und Kegel in den Urlaub aufbrechen, dürfen Sonnenschutz, Badehose und Schwimmreifen nicht fehlen. Aber auch der Verbandkasten ist in jedem Auto seit über 30 Jahren Pflicht.

Darauf weist Sven Kampeter, Kreisrotkreuzleiter des DRK-Kreisverbands Herford-Land, hin: »Vor der Fahrt in den Urlaub sollte der Verbandkasten auf Vollständigkeit und Verfallsdatum überprüft werden, ob Heftpflaster, Verbandpäckchen oder Rettungsdecke: Was in den Kasten gehört, ist nach DIN 13 164 genau festgelegt. »Anhand des Inhaltsverzeichnisses, das in dem Kasten zu finden ist, kann jeder überprüfen, ob er komplett ist oder irgendetwas fehlt«, erklärt Sven Kampeter: »Mal ganz ehrlich – wann haben Sie das letzte mal in den Verbandkasten geschaut? Daher empfehlen wir ebenfalls, einen Blick auf das Verfallsdatum zu werfen.«

Sei es überschritten oder fehle es auf dem Verbandkasten ganz, müsse er unbedingt ausgetauscht werden, sonst bestehe die Gefahr, dass die Pflaster nicht mehr klebten, die steril verpackten Verbandmittel nicht mehr steril seien. Zudem steige die Wahrscheinlichkeit, dass man sich bei Verwendung eine Infektion zuziehe. Und: Bei einer Kontrolle durch die Polizei ist zudem ein Bußgeld fällig.

»Wissen Sie und Ihre Mitfahrer, wo sich der Verbandkasten im Auto befindet? Es nützt nichts, wenn der Verbandkasten während der Urlaubsfahrt irgendwo unter Koffern und Taschen im Kofferraum verstaut ist. Im Notfall kostet das Suchen viel zu viel wertvolle Zeit«, warnt Kampeter. Sein Tipp: »Verstauen Sie ihn griffbereit und vor der Sonne geschützt, damit der Inhalt nicht beschädigt wird. Auch Warnwesten müssen vorhanden sein – und zwar für jede Person, die im Auto mitfährt.«

In diesem Zusammenhang bietet das DRK eine besondere Aktion an: Warnwesten und Verbandkästen gibt es im DRK-Zentrum Bünde (Sachsenstraße 116-118) für zehn Euro. »Zwei Euro davon gehen als Spende an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei«, informiert Kampeter. Den alten Verbandkasten nehme das Rote Kreuz für Übungszwecke zurück. Warnwesten würden für vier Euro angeboten. Zwei Euro davon seien ebenfalls eine Spende an die DKMS.