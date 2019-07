Von Raphael Steffen

Bünde (WB). Mit einem großen Abschlussturnier bei bestem Sommerwetter ist das Bünder Baseball-Camp am Samstag zu Ende gegangen. Eine Woche lang hatten über 200 Jungen und Mädchen den amerikanischen Volkssport kennen gelernt.

Das Camp wird von der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde im Zuge der Ferienspiele organisiert und fand zum zehnten Mal statt. Durch enge Kontakte zur Partnergemeinde Flatonia in Texas kommen regelmäßig Baseball- und Cheerleading-Coaches nach Ostwestfalen und vermitteln ihren deutschen Freunden die amerikanischste aller Sportarten.

Bernd Ehle, Pastor der Gemeinde, zeigte sich zum Abschluss des mehrtägigen Camps sehr zufrieden. »Es ist alles unfallfrei verlaufen, das ist schon die halbe Miete«, so Ehle. Tagsüber wurde in zwei Altersklassen in je acht Teams trainiert, die Abende wurden gemeinsam mit Live-Musik, Gesellschaftsspielen und christlichen Andachten begangen.

»Texas Night« gut besucht

Zur »Texas Night«, die Dienstagabend im Gemeindezentrum stattfand, kamen auch viele externe Besucher. Die Kirchenmitglieder brachten sich vielfältig ein, kümmerten sich um die Versorgung der Camp-Teilnehmer oder wuschen die Trikots und Caps.

Unter der Woche machte den Nachwuchs-Baseballern die Hitzewelle zu schaffen. »Der Donnerstag war hammerhart«, erzählte Ehle. Die Trainingseinheiten wurden entsprechend gekürzt und vereinfacht, um die Kinder nicht zu lange der prallen Sonne auszusetzen.

Die Betreuer sorgten dafür, dass alle ausgiebig Wasser tankten. Die Texaner konnten sich bei Temperaturen um die 40 Grad ganz wie zu Hause fühlen.

Das Abschlussturnier blieb spannend bis zuletzt. Viele Eltern und Besucher feuerten die Sportler an, auch wenn kaum einer mit den Spielregeln vertraut war und die Punkteverteilung verstand.

Spannendes Finale

In einem dramatischen Finale setzten sich bei den Junioren schließlich die Goats gegen die Bats durch. Bei den älteren Jugendlichen hatten zuvor die Hot Rods gegen die Bulls gewonnen. Alle Teilnehmer, egal ob Baseballer oder Cheerleader, erhielten eine Medaille aus den Händen des stellvertretenden Bürgermeisters Martin Lohrie.

»Es ist toll, so viele glückliche Kinder zu sehen«, fand Pastor Ehle, der aber auch einen Wermutstropfen bereithielt: »Nächstes Jahr wird es kein Baseball-Camp in Bünde geben.« Nachdem zwei Jahre hintereinander die Amerikaner nach Deutschland kamen, wird in 2020 eine deutsche Delegation nach Flatonia reisen und einen Gegenbesuch abstatten. Das nächste Bünder Camp ist für 2021 geplant.