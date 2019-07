Für mehr Klimaschutz in Bünde demonstrierten »Friday for Future«-Aktivisten. Auch die SPD fordert in der Sache mehr Engagement. Foto: Daniel Salmon

Von Hilko Raske

Viel zu alt, meint die Bünder SPD – und hat in der jüngsten Planungsausschusssitzung deshalb an die Stadtverwaltung den Antrag gestellt, dass das Konzept durch ein Fachbüro überarbeitet und fortgeschrieben wird. »Wir stellen uns die Frage, wie wir den Klimaschutz in der Stadt verbessern können«, begründete SPD-Ratsherr Wolfgang Pohl den Antrag. In dem Antrag verweist SPD-Fraktionschefin Andrea Kieper darauf, dass die vorliegenden Daten aufgrund ihres Alters ihre Aussagekraft verloren haben.

»Leider konnten nur wenige Maßnahmen aus diesem Konzept verwirklicht werden. Dies nicht etwa, weil der Wille zu mehr Anstrengungen zum Schutz des Klimas nicht vorhanden ist, sondern weil es an der zur Umsetzung eines solchen Konzeptes erforderlichen Fachkompetenz und den erforderlichen personellen Ressourcen innerhalb der Verwaltung fehlt«, konstatiert die Kommunalpolitikerin. Die nationalen und internationalen Klimaschutzziele könnten aber nur erreicht werden, wenn erhebliche Anstrengungen dazu auch auf kommunaler Ebene ergriffen würden, betont Kieper.

Weitere Anstrengungen notwendig

Trotz der bisherigen Klimaschutzaktivitäten unterschiedlichster Akteure in Bünde sei es notwendig, dass die Stadt Bünde weitere Anstrengungen zur Minderung des Energieverbrauchs und der Treibhausgase ergreife. Insbesondere Einsparungen beim Energieverbrauch kämen auch dem städtischen Haushalt zugute. Zwar würden sich die größten Energieeinsparpotenziale nicht im Bereich der kommunalen Verwaltung befinden, sondern im Bereich der privaten Haushalte, dem Verkehrssektor und dem Bereich der Wirtschaft, jedoch habe die Stadt Bünde auch eine Vorbildfunktion in Sachen Klimaschutz. »Bedauerlicherweise hat sich im Jahr 2015 keine politische Mehrheit für die Einstellung einer entsprechenden Fachkraft und damit für die Einrichtung eines Klimaschutzmanagements in der Verwaltung der Stadt Bünde gefunden«, kritisiert Kieper.

Die vergangenen Jahre hätten jedoch gezeigt, dass diese Aufgaben nicht von dem vorhandenen Personal mit übernommen werden könnten. Ziel der Fortschreibung des vorhandenen Integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes sollte neben der Gewinnung einer aktuellen Datenbasis auch die Einrichtung eines Klimaschutzmanagements und dazu die erforderliche Einstellung einer entsprechenden Fachkraft sein. »Die Tätigkeit soll sich aber nicht nur im Ausfüllen von Förderanträgen erschöpfen, sondern vor allem in der Realisierung konkreter Maßnahmen bestehen«, so Kieper.

Grüne unterstützen Vorstoß

Unterstützung erhält der Vorstoß der SPD-Fraktion von den Grünen. »Eine Aktualisierung der Daten ist sinnvoll«, hielt Dr. Elmar Holstiege fest. Die Frage sei nur, wer diese Daten erheben solle. Die Antwort darauf lieferte Dr. Andreas Siepenkothen, Technischer Beigeordneter der Stadt Bünde. »Die Hauptarbeit muss von einem Fachbüro geleistet werden«, so Siepenkothen. Die Kosten dafür veranschlagte er mit 70.000 bis 80.000 Euro.

Eine grundsätzliche Frage stellte in diesem Zusammenhang Martin Schuster (CDU). Er verwies darauf, dass auf der Internetseite Plattform-Klima.de die »Kommunal-Agentur NRW« im Auftrag der NRW-Regierung Kommunen und Kreisen in NRW eine kostenfreie Unterstützung und Beratung anbiete. Unter anderem gehe es dabei um Unterstützung bei der Erstellung von Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepten. »Wir müssen doch nicht immer auf externe Dienstleister setzen«, so Schuster. Dieses Angebot sei der Stadt so nicht bekannt, entgegnete Siepenkothen. Mit Blick darauf wurde der Antrag zurückgezogen. Das Thema soll in der nächsten Sitzung erneut beraten werden.