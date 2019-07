Die Baustelle beginnt in Bünde-Ahle an der Heuerlingsstraße und endet nach gut zwei Kilometern am Schäferweg. Da die Fahrbahnbreite der Osnabrücker Straße nicht ausreicht, um neben der Baustelle Durchgangsverkehr aufzunehmen, muss die Straße ab Montag. 5 August, gesperrt werden. Die Bauarbeiten und die Sperrung werden bis voraussichtlich Ende August andauern. Eine Umleitung führt über die Ahler Straße weiter über die Rödinghauser Straße, von dort über den Schäferweg wieder zurück auf die Osnabrücker Straße. Während der Bauzeit sind in der Baustelle auch alle einmündenden oder kreuzenden Straßen zur L546 gesperrt. Auch der ÖPNV muss die Umleitung fahren. Die Kosten für die Baumaßnahme beziffert der Landesbetrieb mit etwa etwa 640.000 Euro.