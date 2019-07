Von Daniel Salmon

5000 Kilometer ist die Strecke lang, die das Duo unter seinem Teamnamen »Die schrecklichen Svens« ab dem 7. September zurücklegen will. Die Nutzung von GPS zur Orientierung ist nicht erlaubt, Autobahnen dürfen auch nicht genutzt werden. Mit Straßenkarten müssen sich die Starter ihren Weg suchen. Sämtliche Fahrzeuge die teilnehmen, müssen 20 Jahre oder älter sein. »Ich freue mich jetzt schon mega auf die Tour«, sagt Schüngel.

Dritte Teilnahme bei Charity-Rallyes

Für ihre Teilnahmen an der »European 5000« haben die »Svens« ihr Logo von 2017 aufpimpen lassen. Für ihre Teilnahmen an der »European 5000« haben die »Svens« ihr Logo von 2017 aufpimpen lassen.

Für den promovierten Humanbiologen mit seinem VW ist es bereits die dritte Teilnahme an einer solchen Rallye. 2017 war er ebenfalls mit Sven Jörgenshaus beim Baltic Sea Circle angetreten . Damals ging’s für das Duo von Hamburg bis zum Nordkap und wieder zurück. Die Strecke führte die beiden Freunde unter anderem durch sämtliche Ostsee-Anrainerstaaten. 7500 Kilometer legten die »schrecklichen Svens« dabei zurück – ein Großteil der Piste lag in der russischen Pampa.

Im vergangenen Jahr hatte Schüngel dann erneut das Rallyefieber gepackt. Mit seiner Freundin Verena Schmitz als Co-Pilotin nahm er an der »Knights of the Island«-Tour quer durch das Vereinigte Königreich teil. Bei beiden Starts fuhr der Bünder mit seinen Partnern jeweils ein hübsches Spendensümmchen ein: 2800 Euro für die Organisation »Black Fish« waren es bei der ersten Rallyeteilnahme, mehr als 3000 Euro für »Sea Shepherd« bei der zweiten. »Und auch dieses Mal soll das Geld an Sea Shepherd gehen«, sagt der 41-Jährige, der dafür ein Spendenkonto auf der Internetseite betterplace.org angelegt hat, auf dem Unterstützer Geld für die Meeresschutzorganisation einzahlen können.

Zwölf Tage durch zehn Länder

Bei der Teilnahme an der »European 5000« – so der Name der Tour – reizt den Bünder vor allem die verschiedenen Ländern und Landschaften, die zwölf Tage lang durchqueren wird. Gestartet wird in München, dann geht’s über die Alpen durch die Schweiz und Österreich nach Italien, weiter an die Cote D’Azur, in die spanische Wüste, die französische Atlantik-Küste entlang durch Belgien in die Niederlande. Zehn Länder werden insgesamt durchquert. Zielpunkt für mehr als 100 Teams ist dann am 19. September Amsterdam. »Minusgrade auf den Passgraden in den Bergen, Plus 42 Grad in der Wüste: Man sieht und erlebt auf dieser Tour unglaublich viel«, ist sich Sven Schüngel sicher.

Wie auch bei den vorherigen Touren des 41-Jährigen geht’s bei der »European 5000« nicht um Schnelligkeit. Stattdessen müssen die Teilnehmer auf der Route verschiedene Aufgaben erledigen, die im sogenannten Roadbook stehen und für die es Punkte gibt. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt und erhält einen Gutschein für einen Start bei einer künftigen Tour des Veranstalters.

Berichte auf Facebook

Seinen Scirocco (Baujahr 1989) hat Schüngel gerade erst frisch durch den TüV gebracht. Bei einer Inspektion wurde der Oldtimer auf Herz und Nieren geprüft. Ein neues Kennzeichen – passend zur aktuellen Rallye (HF-EU-2019) hat sich der Bünder ebenfalls besorgt. Zwar sei der Wagen gut in Schuss. »Aber wenn wir auf den schmalen Passstraßen in den Alpen unterwegs sind, wird das schon eine Belastung für das Auto. Bremsen und Kupplung sind dort besonders gefordert«, ist sich Schüngel sicher.

Nach seinen bisherigen Erfahrungen fühlt er sich für den Start im September gut gerüstet. »Dieses Mal nehmen wir aber weniger Gepäck mit«, lacht der Bünder, der sich mit seinem Kumpel aus Eltville am Rhein am Steuer abwechseln wird. Wie schon in den Vorjahren will Sven Schüngel auf einer eigenen Facebookseite (European Rallye 2019 – »Die schrecklichen Svens«) von den Erlebnissen während der Charity-Tour berichten. Und auch das WESTFALEN-BLATT wird über den Roadtrip des Duos im September berichten.

Hier geht’s zur Spendenseite der »Schrecklichen Svens« .