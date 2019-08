Aus einem Juweliergeschäft an der Eschstraße hat der vermeintliche Kunde nach den Ringen gegriffen und war geflüchtet. Foto: Raske

Bünde (WB). Mehrere hochwertige Ringe hat ein Dieb am Dienstagmittag aus einem Juweliergeschäft an der Eschstraße in Bünde gestohlen.