»Dabei sollten nicht nur Saatmischungen ausgebracht, sondern auch Zwiebelblumen gepflanzt werden, die Insekten bereits früh im Jahr als Nahrungsquelle zur Verfügung stehen«, sagt SPD-Fraktionschefin Andrea Kieper. Konkret geht es dabei um folgende drei Bereiche:

Eingang des Steinmeister-Parks: die Flächen, die an die Bismarck-Straße und den Nordring grenzen und auf denen bereits Zieräpfel gepflanzt wurden.

Stadtgarten-Park: parallel zur Treppenanlage des Stadtgartens auf einer Fläche von mindestens 100 Quadratmetern.

Dustholz-Park: parallel zum Parkstreifen an der Bültstraße oder unterhalb des Kindergartens an der Dustholzstraße. Auch hier sollte mindestens eine Fläche von 100 Quadratmeter eingesät und bepflanzt werden.

Vorbereitungen noch in diesem Jahr

Nach Vorstellung der SPD sollen die entsprechenden Vorbereitungen zur Umwandlung der Flächen noch in diesem Jahr getroffen werden, damit im Frühjahr 2020 mit der Einsaat begonnen werden kann. Entsprechende Finanzmittel seien dafür bereitzustellen.

Die Verwaltung wird außerdem beauftragt, die Anlage weiterer Blühflächen in den Stadtteilen auf Flächen, die im Eigentum und Besitz der Stadt Bünde stehen zu prüfen. »Zum Beispiel in Randringhausen oder an Schulen und Sportstätten in den Stadtteilen«, so Kieper.

»Auch in Bünde ist zunehmend ein Artenschwund bei Vögeln und Insekten zu beobachten. Der Einsatz von Chemikalien gegen Wildkräuter in der Landwirtschaft, als auch in Privatgärten, und die Zunahme von Monokulturen sowie eine zunehmend insektenfeindliche Gestaltung von Gärten haben erheblich dazu beigetragen«, begründet die Fraktionschefin den Vorstoß der SPD. Um diese letztlich auch für den Menschen negativen Entwicklungen umzukehren, sei es erforderlich, dass jeder seinen Beitrag zu einer artenreicheren Umwelt leistet. »Während vielen Menschen die Möglichkeit fehlt, entsprechend tätig zu werden, um Blühflächen anzulegen, verfügt die Stadt Bünde in ihren Parks über Flächen, die zumindest zum Teil dafür genutzt werden könnten.«

»Nutzungseinschränkung nicht zu befürchten«

Durch die beantragte Umwandlung der entsprechenden Rasenflächen sei eine Nutzungseinschränkung der Parks nicht zu befürchten. »Der Eingang des Steinmeister-Parks besteht nur aus eintönigen Rasenflächen. Durch die beantragte Umwandlung in Blühflächen würde die Stadt Bünde eine entsprechend attraktive Fläche an einem zentralen Punkt in der Stadt schaffen«, ist sich Kieper sicher. Im Stadtgarten-Park verhalte es sich ähnlich. Auch hier gebe es nur eine eher artenarme große Rasenfläche direkt vor der Glasfassade des Stadtgartens. »Auch hier könnte die Stadt Bünde mit einer solchen Fläche gegenüber den Besuchern deutlich machen, dass sie die Notwendigkeit erkannt hat und Maßnahmen gegen den Artenschwund ergreift.«

Im gut besuchten Dustholz-Park stehe ausreichend Fläche zur Verfügung, die für eine entsprechende Umwandlung genutzt werden könnte. Durch die Umwandlung dieser Bereiche in Blühflächen bestehe neben dem ansprechenden Anblick von Kräutern und Blumen für die Bürger die Möglichkeit, sich von der Vielfalt an Insekten in solchen Flächen zu überzeugen. »Dadurch könnte vielleicht der ein oder andere auch überzeugt werden, im eigenen Garten entsprechend tätig zu werden«, sagt Kieper.