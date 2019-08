Bünde (hr). Mit ihrer Überlegung, künftig keinen IC mehr in Bünde halten zu lassen, hatte sich die Deutsche Bahn (DB) im vergangenen Jahr in der heimischen Kommunalpolitik nicht unbedingt Freunde geschaffen.

Derzeit sieht es aber so aus, als ob das DB-Angebot nicht nur erhalten, sondern möglicherweise verbessert wird. Darauf weist der heimische FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler hin. »Durch die Umstellung auf den neuen Fernverkehrszug ›ECx‹ auf der Strecke Berlin-Hannover-Amsterdam wird das Bahnverkehrs-Angebot in Bünde mindestens im heutigen Angebotsumfang erhalten bleiben«, informiert Schäffler. Das habe die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine schriftliche Frage seinerseits mitgeteilt. Der zuständige parlamentarische Staatssekretär Enak Ferlemann habe ihm geantwortet, dass nach aktuellem Planungsstand angestrebt werde, für Minden, Bad Oeynhausen und Bünde mindestens den heutigen Angebotsumfang ab 2023 anzubieten.

Ab Ende 2023 sei der Einsatz neuer Fernverkehrszüge ›ECx‹ und eine damit verbundene Reisezeitverkürzung auf der Achse Amsterdam- Osnabrück-Berlin geplant. Dabei werde das gesamte Fernverkehrsangebot Berlin-Hannover-NRW neu geordnet und verbessert. Darauf abgestimmt werde auch der Nahverkehr entsprechend angepasst, heißt es in der Antwort weiter.

Frank Schäffler ist über die aktuelle Entwicklung erfreut: »Eine gute Bahnanbindung ist wichtig für die vielen Pendler und die Attraktivität derRegion.«