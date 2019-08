Bünde (WB). Zur Zeit wird die Reduzierung des Fleischkonsums in den Medien verstärkt thematisiert. Der Tierschutzverein Herford betont, dass die in Deutschland konsumierten Mengen an Fleisch, Milchprodukten und Eiern nicht in einer artgerechten und umweltschonenden Tierhaltung produziert werden können. In diesem Jahr blickt der Verein auf sein 80-jähriges Bestehen zurück.