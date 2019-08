Konkret gehe es um die Petition 94089, sagt Rokitta, der auch Vorstandsmitglied im Verein Freie Apothekerschaft ist. In ihr fordert der Pharmaziestudent Benedikt Bühler (19), dass »der Deutsche Bundestag beschließt, den Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu verbieten, um das Bestehen der Apotheke vor Ort in Zukunft zu gewährleisten.«

Etwa 400.000 gültige Unterschriften

Inzwischen ist die Frist, bis zu der man die Petition unterzeichnen konnte, abgelaufen. Und mit der Beteiligung ist Rokitta äußerst zufrieden. »Mindestens 600.000 Menschen haben sich daran beteiligt, davon sind nach jetzigem Stand 400.000 gültige Unterschriften dabei«, informiert er. Das sei ein neuer Rekord für eine Petition, so Rokitta. Hinzu komme, dass ganz viele Apotheken direkt vor Ort Unterschriftenlisten ausliegen gehabt hätten. »Die sind in dieser Zahl noch gar drin.« Damit sei das Quorum erreicht, ist sich der Apotheker sicher. Mit diesem Begriff ist die notwendige Anzahl an Unterstützern für eine öffentliche Beratung des Petitionsausschusses gemeint.

Beim CDU-Bürgerdialog, an dem in der vergangenen Woche auch Ralph Brinkhaus, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilnahm, hatte Rokitta die Haltung der Bundesregierung in dieser Sache scharf kritisiert. »Wir erleben hier keinen fairen Wettbewerb«, sagte Rokitta mit Blick auf die Situation der Apotheken vor Ort. »Ein Service, wie sie die Apotheke vor Ort bietet, existiert bei Versand-Apotheken, die ihren Sitz im Ausland haben, nicht im entferntesten.« Die heimischen Apotheken würden Menschen versorgen, während die anderen nur lieferten. Brinkhaus wies darauf hin, dass der Dachverband der Apotheker sich dahin gehend geäußert habe, dass er mit dem von Gesundheitsminister Jens Spahn ausgehandelten Kompromiss leben könne. Das Gesundheitsministerium hatte in diesem Zusammenhang einen Entwurf für ein Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken präsentiert.

Es sei ein ganzes Paket an Maßnahmen für Apotheken in der Fläche vorgelegt worden, damit sie ein funktionierenden Geschäftsmodell hätten, so Brinkhaus. Das sehe er allerdings nicht, so Rokitta. Aus seiner Sicht stellten Onlinehändler, die aus dem Ausland heraus verschreibungspflichtige Medikamente versenden, eine Gefahr für die Existenz heimischer Apotheken dar. Hinter den führenden, im Ausland beheimateten Online-Apotheken stünden in erster Linie Kapitalgesellschaften: »Bei denen steht nur die Rendite im Vordergrund.«