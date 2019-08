Landwirt Christian Meyer mit einem Foto des toten Welpen, den er am Freitagmorgen auf einem Feldweg an der Weseler Straße gefunden hat. Das Tier war in einer Fleecejacke und Arbeitshose eingerollt. Vermutlich ist ihm das Genick gebrochen worden. Foto: Hilko Raske

Von Hilko Raske

Bünde (WB). Einen schrecklichen Fund hat am Freitagmorgen Christian Meyer gemacht. Der Landwirt war mit seinem Traktor auf einem Feldweg unterwegs, als er am Rande eines Feldes ein Stoffbündel entdeckte, aus dem der Kopf eines Welpen ragte. Meyer hielt sofort an, um zu sehen, wie es dem Tier geht – und musste feststellen, dass es tot war.

»Ich habe daraufhin sofort meinen Bruder Tobias verständigt, der sich als Jagdpächter mit solchen Dingen auskennt«, erzählt Christian Meyer, der von seinem Fund geschockt war. Der Welpe sei in eine kurze graue Arbeitshose und eine hellblaue, ärmellose Fleecejacke eingewickelt gewesen. »Das Ganze wirkte auf mich so, als ob jemand den Hund entsorgen wollte«, gibt der Landwirt seinen Eindruck wieder. Er sei in dem Moment fertig mit der Welt gewesen.

Vermutlich Pitbull-Terrier-Mischling

Kurzer Zeit später traf Tobias Meyer am Fundort – Weseler Straße, gegenüber der August-Bebel-Straße – ein. Bei einer ersten Untersuchung habe er keine äußeren Verletzungen am Welpen, bei dem es sich anscheinend um einen Pitbull-Terrier-Mischling handelt, entdecken können. Denkbar sei aber ein Genickbruch, so der Jagdpächter.

Tobias Meyer setzte sich als erstes mit der Polizei in Verbindung. Die erklärte, sie sei nicht zuständig. Darum müsse sich die Feuerwehr kümmern, bekam er zu hören. Von der wiederum erhielt er die Auskunft, dass der städtische Bauhof für die Entsorgung zuständig sei. »Da wurde es mir langsam zu bunt«, sagt der Jagdpächter. Er habe deshalb mit dem Bünder Ordnungsamt telefoniert. Anschließend setzte er sich mit dem Kreisveterinäramt in Verbindung. »Ich wollte den Welpen schließlich nicht entsorgen, sondern wissen, woran er gestorben ist und wer ihm das angetan hat.«

Tier ohne Chip

Meyer brachte das Tier nach Herford. Dort stellte man fest, dass es keinen Chip in sich trägt, der Aufschlüsse über den Halter gibt. »Der Welpe wurde eingefroren. Erst wenn der Halter ermittelt ist, soll er untersucht werden, damit der Betreffende dann die Kosten übernehmen kann«, sagt Meyer, der die Vorgehensweise der Behörde nicht nachvollziehen kann.

Illegale Hundezucht?

Sollte es sich wirklich um einen Pitbull-Terrier-Mischling gehandelt haben, wäre eine ordnungsbehördliche Haltungserlaubnis nach dem Landeshundegesetz NRW erforderlich gewesen, informiert Renate Siekkötter, Vorsitzende des Tierschutzvereins Herford, die über den Fund entsetzt ist. Sie könne sich an keinen ähnlichen Vorfall erinnern. »Vielleicht hat sich jemand den Hund angeschafft und dann gemerkt, dass er dafür keine Halteerlaubnis bekommt.« Genauso gut könne es aber sein, dass jemand diese Hunde züchtet – »was in NRW übrigens verboten ist«. Als der Züchter den Welpen nicht losgeworden sei, habe er ihn dann auf diese Weise entsorgt. Eine andere Möglichkeit wäre, dass das Tier erkrankt sei. »Solche Leute gehen nicht zum Tierarzt, sondern erledigen das auf brutale Art selbst.«

Die Tierschützerin hofft, dass der Halter schnell ermittelt wird, und bittet um Hinweise, die entweder an den Tierschutzverein (Telefon 0170-1425199) oder direkt an die Polizei gegeben werden sollen.