Von Bärbel Hillebrenner

Der Name bleibt, der Standort wechselt. Und auch die Veranstalter sind andere: Zur vierten Auflage des Rock’n’Roll Rumble haben Maren Zobel-Peter und Axel Zobel vom »Sweat Rockin’ 50s« das Zepter übernommen. »Sonst wäre das Fest der 50er-Jahre in diesem Jahr ausgefallen«, sagt Axel Zobel.

Die bisherigen Initiatoren Alex und Judith Nölting, auf deren Hof Ernstmeier gefeiert und getanzt wurde, würden sich im Moment beruflich umorientieren und auch deren Hofanlage stünde derzeit wegen Umbaus nicht zur Verfügung. »Deshalb hat sich der Hof Wibbeler angeboten, für den Rumble einzuspringen. Auch dort wird es eine tolle Atmosphäre im Stil der 50er Jahre geben«, ergänzt Maren Zobel-Peter. Der Hof ist in der Spradower Schweiz 17 zu finden.

Bewährtes Konzept und neue Ideen

Das Ehepaar lebt die 50er, den Rockabilly, den Rock’n’Roll. »Es war schon immer unsere große Leidenschaft und mit unserem Geschäft an der Wasserbreite haben wir unser Hobby zum Beruf gemacht«, sagt Axel Zobel. Insofern liegen die Fäden für die Party auch bei ihnen in den richtigen Händen. An das bewährte Konzept werden sie sich halten – aber auch neue Ideen mit einbringen.

An zahlreichen Ständen werden stilechte Accessoires und Schmuck angeboten. Ein Barber-Shop wird besonders für bärtige Männer interessant. Hier kann man sich die Gesichtshaare pflegen oder schneiden lassen und die passenden Produkte einkaufen. Die Zobels selbst kommen mit einer großen Auswahl an Kleidung für Männer und Frauen. »Wer die Zeit des Rock’n’Roll lebt, der kleidet sich auch passend«, erzählt Maren Zobel-Peter. Kleider mit schwingenden Röcken, mit bauschigen Petticoats, aber auch Bleistiftröcke, prägen den Stil der Fifties. Lederjacken erinnern an James Dean und Marlon Brando, die Schmalzlocke von Elvis ist Kult.

Deftiges vom Bauernhof

Wer sich sonst wie ein bunter Vogel fühlt, wird hier in den Reihen der Rockabilly’s schwelgen können. Cocktailbar und Weinausschank bieten viele Spezialitäten, dazu gibt es für den süßen Zahn Macarons und Leckereien im Glas. Der Hof Wibbeler mag es eher deftig und kredenzt typische Gerichte vom Bauernhof.

Zu den Fifties gehört aber auch der rollende Untersatz: Cadillac oder Mustang, Ford oder Käfer – glänzender Chrom und bullige, runde Formen. Mit Oldtimern, ob auf vier oder zwei Rädern, kommen die Besucher angefahren. »Wir rechnen mit bis zu 500«, sagt Axel Peter. Auf Facebook sei die Resonanz schon riesig.

Was fehlt noch? Na klar: die Musik! Die gibt’s auf Vinyl – ebenfalls zeitgemäß – vom Plattenteller des DJ’s, aber auch live ab 17 Uhr mit den Backyard Rumblers und ab 21 Uhr mit Hot Wheels. Maren Zobel-Peter: »Da geht richtig die Post ab. Zu Rock’n’Roll und Rockabilly wird keiner still sitzen bleiben können.« Wer üben oder lernen möchte, kann das übrigens in einem kleinen Jive-Tanzkurs um 15 Uhr. Der Rock’n’Roll Rumble startet am Samstag um 11 Uhr, open end. Eintritt? Nur die gute Laune – ansonsten kostenfrei.